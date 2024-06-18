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В Польше крупнейшая сеть банкоматов Euronet ограничила снятие наличных - РИА Новости, 18.06.2024
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11:37 18.06.2024 (обновлено: 11:42 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/bankomat-1953611041.html
В Польше крупнейшая сеть банкоматов Euronet ограничила снятие наличных
В Польше крупнейшая сеть банкоматов Euronet ограничила снятие наличных - РИА Новости, 18.06.2024
В Польше крупнейшая сеть банкоматов Euronet ограничила снятие наличных
Крупнейшая в Польше сеть банкоматов Euronet сообщила, что начала акцию протеста и ограничила снятие наличных. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:37
2024-06-18T11:42
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейшая в Польше сеть банкоматов Euronet сообщила, что начала акцию протеста и ограничила снятие наличных. "Сегодня за одну транзакцию в банкомате сети Euronet можно будет снять только 200 злотых (около 50 долларов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что большую сумму в банкомате снять будет можно, но выполнив несколько транзакций. Это потребует больше времени и уплаты комиссии за снятие, что повлечет за собой более высокую стоимость снятия денег. Euronet добавила, что протест продлится один день. По их мнению, акция должна привлечь внимание к ситуации операторов банкоматов. Протест проводится из-за того, что сборы, установленные VISA, Mastercard и BLIK для операторов банкоматов, не покрывают расходы на снятие наличных в стране, пояснила компания.
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в мире, технологии, польша, visa, inc., mastercard, inc.
В мире, Технологии, Польша, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В Польше крупнейшая сеть банкоматов Euronet ограничила снятие наличных

Крупнейшая в Польше сеть банкоматов Euronet начала акцию протеста

© iStock.com / salarkoБанкомат Euronet
Банкомат Euronet - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / salarko
Банкомат Euronet
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейшая в Польше сеть банкоматов Euronet сообщила, что начала акцию протеста и ограничила снятие наличных.
«
"Сегодня за одну транзакцию в банкомате сети Euronet можно будет снять только 200 злотых (около 50 долларов)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большую сумму в банкомате снять будет можно, но выполнив несколько транзакций. Это потребует больше времени и уплаты комиссии за снятие, что повлечет за собой более высокую стоимость снятия денег.
Euronet добавила, что протест продлится один день. По их мнению, акция должна привлечь внимание к ситуации операторов банкоматов.
Протест проводится из-за того, что сборы, установленные VISA, Mastercard и BLIK для операторов банкоматов, не покрывают расходы на снятие наличных в стране, пояснила компания.
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В миреТехнологииПольшаVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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