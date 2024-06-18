https://ria.ru/20240618/bam-1953624676.html
Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа
Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа - РИА Новости, 18.06.2024
Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа
Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:18
2024-06-18T12:18
2024-06-18T12:18
россия
восточная сибирь
дальний восток
алексей левыкин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3 июля, будет интересна огромному количеству посетителей, считает генеральный директор музея Алексей Левыкин. "Для меня тема БАМа – это тема моей жизни... Ее строительство реализовывалось всей страной, туда вкладывались огромные силы не только россиян. В создании БАМа участвовали практически все республики. Там создавалась не только железная дорога, но и новая жизнь. Я думаю, этот проект будет интересен тому огромному количеству посетителей, которые приходят в Исторический музей", - сказал Левыкин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Исторический музей в числе первых провел систематизацию информации об урбанистических проектах БАМа. На выставке впервые будут представлены материалы исследования из последних экспедиций, организованных Фондом развития науки и культуры "Таволга". Во время поездок команде проекта удалось провести фотофиксацию памятников и собрать информацию об архитекторах большей части вокзалов и поселков Байкало-Амурской магистрали. Экспозиция будет включать специально разработанные схемы поселков, миниатюрные макеты вокзалов и их фотографии, кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа из различных музейных коллекций. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" откроется 3 июля и продлится до 1 сентября текущего года, добавил Левыкин. БАМ – это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
https://ria.ru/20240418/vystavka-1940848955.html
https://ria.ru/20240427/bam-1942228256.html
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россия, восточная сибирь, дальний восток, алексей левыкин, исторический музей
Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Алексей Левыкин, Исторический музей
Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа
Директор музея Левыкин: выставка к 50-летию БАМа будет интересна посетителям
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3 июля, будет интересна огромному количеству посетителей, считает генеральный директор музея Алексей Левыкин.
"Для меня тема БАМа – это тема моей жизни... Ее строительство реализовывалось всей страной, туда вкладывались огромные силы не только россиян. В создании БАМа участвовали практически все республики. Там создавалась не только железная дорога, но и новая жизнь. Я думаю, этот проект будет интересен тому огромному количеству посетителей, которые приходят в Исторический музей", - сказал Левыкин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Исторический музей в числе первых провел систематизацию информации об урбанистических проектах БАМа. На выставке впервые будут представлены материалы исследования из последних экспедиций, организованных Фондом развития науки и культуры "Таволга". Во время поездок команде проекта удалось провести фотофиксацию памятников и собрать информацию об архитекторах большей части вокзалов и поселков Байкало-Амурской магистрали.
Экспозиция будет включать специально разработанные схемы поселков, миниатюрные макеты вокзалов и их фотографии, кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа из различных музейных коллекций.
Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" откроется 3 июля и продлится до 1 сентября текущего года, добавил Левыкин.
БАМ – это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь
и Дальний Восток России
, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.