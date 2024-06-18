https://ria.ru/20240618/bam-1953624676.html

Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа

Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа - РИА Новости, 18.06.2024

Директор Исторического музея рассказал о выставке к 50-летию БАМа

Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:18

2024-06-18T12:18

2024-06-18T12:18

россия

восточная сибирь

дальний восток

алексей левыкин

исторический музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9c89d296701f8b62b47523cbd7538757.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3 июля, будет интересна огромному количеству посетителей, считает генеральный директор музея Алексей Левыкин. "Для меня тема БАМа – это тема моей жизни... Ее строительство реализовывалось всей страной, туда вкладывались огромные силы не только россиян. В создании БАМа участвовали практически все республики. Там создавалась не только железная дорога, но и новая жизнь. Я думаю, этот проект будет интересен тому огромному количеству посетителей, которые приходят в Исторический музей", - сказал Левыкин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Исторический музей в числе первых провел систематизацию информации об урбанистических проектах БАМа. На выставке впервые будут представлены материалы исследования из последних экспедиций, организованных Фондом развития науки и культуры "Таволга". Во время поездок команде проекта удалось провести фотофиксацию памятников и собрать информацию об архитекторах большей части вокзалов и поселков Байкало-Амурской магистрали. Экспозиция будет включать специально разработанные схемы поселков, миниатюрные макеты вокзалов и их фотографии, кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа из различных музейных коллекций. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" откроется 3 июля и продлится до 1 сентября текущего года, добавил Левыкин. БАМ – это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.

https://ria.ru/20240418/vystavka-1940848955.html

https://ria.ru/20240427/bam-1942228256.html

https://ria.ru/20230608/muzey-1876424939.html

россия

восточная сибирь

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, восточная сибирь, дальний восток, алексей левыкин, исторический музей