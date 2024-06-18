https://ria.ru/20240618/atr-1953562326.html

Медведев назвал попытки Запада закрепить свои доктрины в АТР деструктивными

Медведев назвал попытки Запада закрепить свои доктрины в АТР деструктивными - РИА Новости, 18.06.2024

Медведев назвал попытки Запада закрепить свои доктрины в АТР деструктивными

Попытки Запада закрепить в странах Азиатско-Тихоокеанского региона свои доктрины деструктивны, так как мешают развитию торгово-экономических отношений, сообщил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:39

2024-06-18T06:39

2024-06-18T06:39

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Попытки Запада закрепить в странах Азиатско-Тихоокеанского региона свои доктрины деструктивны, так как мешают развитию торгово-экономических отношений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев "Существует ряд проблем в этой сфере (обеспечения финансовой и экономической безопасности – ред.) – давление, которое отдельные страны оказывают на государства и на финансовую систему, проводят свою линию, которая ограничивает общее развитие. Все попытки регулировать, закрепить в АТР ряд западных доктрин нам, России, представляются деструктивными, поскольку это мешает развитию торгово-экономических отношений, равно как и попытки внедрения в регион АСЕАН всякого рода институтов, в которых участвуют внерегиональные игроки. Это выглядит, по меньшей мере, неконструктивно", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. По его словам, ряд стран испытывают на себе применение односторонних экономических ограничений как средства политического давления и неоколониального воздействия.

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

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россия, атр, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире