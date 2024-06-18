https://ria.ru/20240618/asean-1953563905.html

Медведев призвал АСЕАН скоординировать подходы к проблеме продовольствия

Медведев призвал АСЕАН скоординировать подходы к проблеме продовольствия - РИА Новости, 18.06.2024

Медведев призвал АСЕАН скоординировать подходы к проблеме продовольствия

Надо скоординировать подходы РФ и стран АСЕАН к решению проблемы продовольственного обеспечения на фоне западных ограничений, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:05

2024-06-18T07:05

2024-06-18T07:05

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владивосток

дмитрий медведев

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Надо скоординировать подходы РФ и стран АСЕАН к решению проблемы продовольственного обеспечения на фоне западных ограничений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев "Россия – мировой лидер по экспорту зерна, подсолнечного масла, удобрений и других продуктов АПК. За последние годы мы в этом направлении сделали качественный рывок вперед и стали важнейшим игроком на продовольственном рынке. Но нам пытаются противодействовать, противодействовать наращиванию поставок. Я имею в виду и ограничения против российских финансовых институтов, и прямую блокировку российских судов в своих портах, вторичные санкции против наших ближайших партнеров. Все это наносит вред обеспечению базовых потребностей населения многих стран", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств". Он уточнил, что такие действия ведут к тому, что те масштабы и объёмы продовольствия, которые РФ могла бы поставить, поставить не может или может с трудом. "Надо скоординировать наши подходы к решению этих проблем, эффективно стараться на них реагировать. А в конечном счете это все должно привести к полноценной реформе системы международного валютного фонда", - отметил Медведев. Круглый стол проходит в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире, экономическое сообщество асеан