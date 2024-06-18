В Иерусалиме тысячи человек вышли на акцию, требуя отставки правительства
TI: тысячи человек протестуют у кнессета в Иерусалиме, требуя отставки властей
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тысячи человек протестуют перед зданием кнессета (парламента) в Иерусалиме, требуя отставки властей и организацию досрочных выборов правительства страны, сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, антиправительственные протесты проходят третий день подряд в рамках так называемой "недели беспорядков".
"Тысячи протестующих проводят демонстрацию возле кнессета в Иерусалиме, призывая к досрочным выборам и отставке правительства", - заявила газета.
Согласно изданию, в ходе протестов выступал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. призывая к досрочным выборам правительства. Он также осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство за "отсутствие четкой цели" в продолжающейся войне в секторе Газа и отсутствие плана действий после окончания боевых действий в анклаве.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на полицию сообщала, что полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.