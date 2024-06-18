https://ria.ru/20240618/aktsiya-1953827654.html

В Иерусалиме тысячи человек вышли на акцию, требуя отставки правительства

В Иерусалиме тысячи человек вышли на акцию, требуя отставки правительства - РИА Новости, 18.06.2024

В Иерусалиме тысячи человек вышли на акцию, требуя отставки правительства

Тысячи человек протестуют перед зданием кнессета (парламента) в Иерусалиме, требуя отставки властей и организацию досрочных выборов правительства страны,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:53

2024-06-18T22:53

2024-06-18T22:54

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тысячи человек протестуют перед зданием кнессета (парламента) в Иерусалиме, требуя отставки властей и организацию досрочных выборов правительства страны, сообщает газета Times of Israel. По данным издания, антиправительственные протесты проходят третий день подряд в рамках так называемой "недели беспорядков". "Тысячи протестующих проводят демонстрацию возле кнессета в Иерусалиме, призывая к досрочным выборам и отставке правительства", - заявила газета. Согласно изданию, в ходе протестов выступал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. призывая к досрочным выборам правительства. Он также осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство за "отсутствие четкой цели" в продолжающейся войне в секторе Газа и отсутствие плана действий после окончания боевых действий в анклаве. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на полицию сообщала, что полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240616/protesty-1953196501.html

https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440167.html

https://ria.ru/20240615/aktsiya-1953169383.html

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в мире, израиль, иерусалим, тель-авив, моше яалон, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году