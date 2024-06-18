https://ria.ru/20240618/aes-1953653026.html
На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока
На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока - РИА Новости, 18.06.2024
На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока
Первую партию ядерного топлива для блока №1 новой Курской АЭС-2 доставили на площадку станции, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:35
2024-06-18T13:35
2024-06-18T13:44
курская аэс-2
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первую партию ядерного топлива для блока №1 новой Курской АЭС-2 доставили на площадку станции, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом")."На площадку действующей Курской АЭС доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна."Первая тепловыделяющая сборка будет загружена в реактор первого энергоблока КуАЭС-2 уже в этом году", - отмечает "Росэнергоатом".
https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс-2, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Курская АЭС-2, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока
Первая партия топлива для первого энергоблока Курской АЭС-2 прибыла на станцию