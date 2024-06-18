https://ria.ru/20240618/aes-1953653026.html

На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока

На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока - РИА Новости, 18.06.2024

На площадку Курской АЭС-2 доставили топливо для первого энергоблока

Первую партию ядерного топлива для блока №1 новой Курской АЭС-2 доставили на площадку станции, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:35

2024-06-18T13:35

2024-06-18T13:44

курская аэс-2

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первую партию ядерного топлива для блока №1 новой Курской АЭС-2 доставили на площадку станции, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом")."На площадку действующей Курской АЭС доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна."Первая тепловыделяющая сборка будет загружена в реактор первого энергоблока КуАЭС-2 уже в этом году", - отмечает "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская аэс-2, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии