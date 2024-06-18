https://ria.ru/20240618/achinsk-1953640418.html

В Ачинске оштрафуют заводы, из-за которых падал черный снег

В Ачинске оштрафуют заводы, из-за которых падал черный снег - РИА Новости, 18.06.2024

В Ачинске оштрафуют заводы, из-за которых падал черный снег

Росприроднадзор выявил превышения по диоксидам серы и азота, а также другие нарушения на заводах в Ачинске Красноярского края, жители которого жаловались на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:06

2024-06-18T13:06

2024-06-18T13:06

происшествия

жкх

ачинск

красноярский край

россия

светлана радионова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышения по диоксидам серы и азота, а также другие нарушения на заводах в Ачинске Красноярского края, жители которого жаловались на черный снег, компании привлечены к ответственности, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова. В январе 2024 года жители Ачинска подписали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязненный воздух и черный снег. Росприроднадзор провел комплексную проверку предприятий АО "Русал Ачинск" и ООО "Ачинский цемент". "Мы вышли оперативно, среагировали, пошли в прокуратуру, попросили внеплановую проверку на Ачинский глиноземный и цементный заводы. Увидели огромное превышение по диоксиду серы, диоксиду азота, взвешенным веществам и другие нарушения, в том числе неправильную инвентаризацию. Компании привлечены к ответственности", - сказала Радионова. Она отметила, что штрафы за загрязнение воздуха не столь большие, как за нанесение вреда воде или почве. "Но сколько бы не насчитали, много или мало, компания обязана оплатить", - добавила глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

https://ria.ru/20231004/zagryaznenie-1900322627.html

ачинск

красноярский край

россия

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происшествия, жкх, ачинск, красноярский край, россия, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)