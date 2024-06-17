https://ria.ru/20240617/zoloto-1953377322.html

Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота

Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота - РИА Новости, 17.06.2024

Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота

Контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Турцию два слитка золота общим весом в 24 килограмма, осуждены на 3 и 3,5 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:05

2024-06-17T12:05

2024-06-17T12:40

происшествия

турция

московская область (подмосковье)

россия

домодедово (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Турцию два слитка золота общим весом в 24 килограмма, осуждены на 3 и 3,5 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В мае 2023 года ФСБ сообщала о задержании в аэропорту "Домодедово" пассажира, пытавшегося вылететь за рубеж с двумя слитками золота стоимостью 126 миллионов рублей. Было возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Мужчину арестовали. По данным прокуратуры, Хусан Эргашбаев "организовал приобретение в коммерческих кредитных организациях" Москвы двух золотых слитков общей стоимостью более 127 миллионов рублей, которые Асланбек Тхамоков должен был за вознаграждение вывезти в Турцию. Однако при прохождении "зеленого" коридора в "Домодедово" его задержали. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Эргашбаева к трем годам шести месяцам лишения свободы, Тхамокова к трем годам лишения свободы с обращением золота в доход государства. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240129/prigovor-1924073858.html

https://ria.ru/20231204/zoloto-1913524991.html

турция

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, турция, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)