https://ria.ru/20240617/zoloto-1953377322.html
Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота
Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота - РИА Новости, 17.06.2024
Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота
Контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Турцию два слитка золота общим весом в 24 килограмма, осуждены на 3 и 3,5 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:05
2024-06-17T12:05
2024-06-17T12:40
происшествия
турция
московская область (подмосковье)
россия
домодедово (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Турцию два слитка золота общим весом в 24 килограмма, осуждены на 3 и 3,5 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В мае 2023 года ФСБ сообщала о задержании в аэропорту "Домодедово" пассажира, пытавшегося вылететь за рубеж с двумя слитками золота стоимостью 126 миллионов рублей. Было возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Мужчину арестовали. По данным прокуратуры, Хусан Эргашбаев "организовал приобретение в коммерческих кредитных организациях" Москвы двух золотых слитков общей стоимостью более 127 миллионов рублей, которые Асланбек Тхамоков должен был за вознаграждение вывезти в Турцию. Однако при прохождении "зеленого" коридора в "Домодедово" его задержали. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Эргашбаева к трем годам шести месяцам лишения свободы, Тхамокова к трем годам лишения свободы с обращением золота в доход государства. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240129/prigovor-1924073858.html
https://ria.ru/20231204/zoloto-1913524991.html
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происшествия, турция, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Турция, Московская область (Подмосковье), Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота
Контрабандисты получили 3 и 3,5 года колонии за попытку вывезти 24 кг золота