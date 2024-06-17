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В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
11:41 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/zhile-1953371097.html
В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю
В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю - РИА Новости, 17.06.2024
В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю
За минувшую неделю 27 человек в Подмосковье переселили из аварийного жилья, жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:41
2024-06-17T11:41
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За минувшую неделю 27 человек в Подмосковье переселили из аварийного жилья, жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. На прошлой неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах. За неделю расселили 838,2 квадратных метра жилья. В ведомстве отметили, что данное переселение производится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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жилье, московская область (подмосковье), шатура
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Шатура

В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю

© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За минувшую неделю 27 человек в Подмосковье переселили из аварийного жилья, жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На прошлой неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах.
За неделю расселили 838,2 квадратных метра жилья.
В ведомстве отметили, что данное переселение производится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Шатура
 
 
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