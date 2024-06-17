https://ria.ru/20240617/zhile-1953371097.html

В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю - РИА Новости, 17.06.2024

В Подмосковье около 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю

За минувшую неделю 27 человек в Подмосковье переселили из аварийного жилья, жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:41

2024-06-17T11:41

2024-06-17T11:41

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

шатура

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За минувшую неделю 27 человек в Подмосковье переселили из аварийного жилья, жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. На прошлой неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах. За неделю расселили 838,2 квадратных метра жилья. В ведомстве отметили, что данное переселение производится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20240617/podmoskove-1953357862.html

московская область (подмосковье)

шатура

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, московская область (подмосковье), шатура