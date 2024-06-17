https://ria.ru/20240617/zelenskiy-1953355921.html

Слова Зеленского о переговорах с Россией ничего не значат, заявил эксперт

Слова Зеленского о переговорах с Россией ничего не значат, заявил эксперт - РИА Новости, 17.06.2024

Слова Зеленского о переговорах с Россией ничего не значат, заявил эксперт

Заявление Владимира Зеленского об условиях для переговоров с Россией ничего не значит, это больше похоже на соревнование "кто больше заявит о стремлении к... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:08

2024-06-17T11:08

2024-06-17T11:09

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об условиях для переговоров с Россией ничего не значит, это больше похоже на соревнование "кто больше заявит о стремлении к миру", реальные условия для переговоров еще не сложились, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. Ранее Зеленский по итогам конференции в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра при условии, что Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины. "Значимым является только то, что Зеленский неожиданно для многих сменил риторику: то он запрещал себе вести переговоры, то теперь заявил о готовности к ним. Это, конечно, позитивный момент, но не значит ровным счетом ничего", - сказал Безпалько. По мнению эксперта, слова Зеленского похожи на соревнования "кто больше заявит о стремлениях к переговорам и миру", но на самом деле условия для переговоров еще не сложились, потому что реальных компромиссных условий пока что нет. "Реальные компромиссные условия - это раздел Украины примерно по корейскому сценарию, и то это только условный вариант, к которому мы можем прийти, а можем не прийти", - добавил он. Безпалько подчеркнул, что президент России Владимир Путин еще до конференции в Швейцарии заявил об условиях со стороны России, на основании которых Москва может вести переговорный процесс. "Здесь не может быть даже мысли о том, чтобы те области, которые вошли в состав России, вышли из ее состава и перешли Украине. Президентом были поставлены условия не только по отношению к Украине, но и к Западу - полная отмена всех санкций. Мы не слышим пока что ничего по этому поводу даже в качестве обсуждений. Наоборот, Запад потребовал в преддверии конференции контрибуцию от России в размере 486 миллиардов долларов", - заключил эксперт. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953304075.html

https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html

https://ria.ru/20240507/peregovory-1944471197.html

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