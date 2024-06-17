https://ria.ru/20240617/zayavleniya-1953541638.html

Кирби прокомментировал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню

Кирби прокомментировал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню - РИА Новости, 17.06.2024

Кирби прокомментировал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню

Белый дом назвал неправдой, опубликованное СМИ, заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США пытаются спровоцировать нападение Пекина на Тайвань. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:35

2024-06-17T23:35

2024-06-17T23:37

в мире

китай

тайвань

сша

джон кирби

нэнси пелоси

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Белый дом назвал неправдой, опубликованное СМИ, заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США пытаются спровоцировать нападение Пекина на Тайвань. "Это фальшивка. Правды в этом нет ни капли", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованное изданием Financial Times заявление главы КНР председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Вашингтон "пытался побудить Пекин напасть на Тайвань". Заявление, по данным источника издания, было сделано в апреле 2023 года. "Я не могу залезть в голову мистеру Си и узнать, кто стоит за его риторикой или откуда он берет ее, но это неправда", - сказал Кирби. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

https://ria.ru/20240213/kitay-1927044848.html

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в мире, китай, тайвань, сша, джон кирби, нэнси пелоси, си цзиньпин