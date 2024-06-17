Кирби прокомментировал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню
Кирби назвал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню фальшивкой
© AP Photo / Patrick SemanskyДжон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Белый дом назвал неправдой, опубликованное СМИ, заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США пытаются спровоцировать нападение Пекина на Тайвань.
"Это фальшивка. Правды в этом нет ни капли", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованное изданием Financial Times заявление главы КНР председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Вашингтон "пытался побудить Пекин напасть на Тайвань". Заявление, по данным источника издания, было сделано в апреле 2023 года.
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"Я не могу залезть в голову мистеру Си и узнать, кто стоит за его риторикой или откуда он берет ее, но это неправда", - сказал Кирби.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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