"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России
Депутат Рады Шевченко: Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю, все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот", — сказал он.
Депутат выразил уверенность в том, что второй конференции по Украине уже не будет ввиду того, что первый саммит показал свою несостоятельность.
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"И зачем Кремлю вторая часть этого саммита, легитимизировать его, если они увидели последствия первого саммита? Все 90 процентов (участников конференции. — Прим. ред.) выразились, что без России саммит бесполезен. И это Россия увидела", — подчеркнул он.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участие в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.