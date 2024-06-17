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"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 17.06.2024
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21:13 17.06.2024 (обновлено: 22:19 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 17.06.2024
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России
Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:13
2024-06-17T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
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верховная рада украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву."Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю, все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот", — сказал он.Депутат выразил уверенность в том, что второй конференции по Украине уже не будет ввиду того, что первый саммит показал свою несостоятельность."И зачем Кремлю вторая часть этого саммита, легитимизировать его, если они увидели последствия первого саммита? Все 90 процентов (участников конференции. — Прим. ред.) выразились, что без России саммит бесполезен. И это Россия увидела", — подчеркнул он.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участие в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953514654.html
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в мире, швейцария, россия, украина, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Киев
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России

Депутат Рады Шевченко: Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю, все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот", — сказал он.
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Депутат выразил уверенность в том, что второй конференции по Украине уже не будет ввиду того, что первый саммит показал свою несостоятельность.
«
"И зачем Кремлю вторая часть этого саммита, легитимизировать его, если они увидели последствия первого саммита? Все 90 процентов (участников конференции. — Прим. ред.) выразились, что без России саммит бесполезен. И это Россия увидела", — подчеркнул он.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
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Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участие в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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