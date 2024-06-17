https://ria.ru/20240617/zaschita-1953363396.html

В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме

В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме - РИА Новости, 17.06.2024

В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым поддержать инициативу, в соответствии с которой... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:21

2024-06-17T11:21

2024-06-17T11:21

общество

кирилл кабанов

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым поддержать инициативу, в соответствии с которой человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в официальном Telegram-канале СПЧ. Ранее в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в ГД законопроект, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых. "Конечно, надо поддержать правильную по своей сути инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова. Правда, вероятность ее прохождения, к глубокому сожалению, не велика. Давно пора объединить усилия общества вокруг решения этой проблемы и совместно добиваться позитивного результата", - заявил Кабанов.От также отметил, что вопрос об изменении отношения государства к необходимой самообороне поднимается СПЧ на самом высоком уровне уже на протяжении нескольких лет. "Поскольку это правовое понятие практически не работает в нашей стране и скорее носит декларативный характер", - уточнил член СПЧ. Он также прокомментировал, что человек должен иметь право на защиту себя, своих близких, своего дома и сограждан от прямых угроз насилия, угроз жизни, здоровью, имуществу. "А таких угроз из-за в том числе роста этнической преступности с каждым днем становится все больше", - добавил Кабанов.

https://ria.ru/20240617/zakon-1953297046.html

https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кирилл кабанов, ярослав нилов, госдума рф, лдпр