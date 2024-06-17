https://ria.ru/20240617/zaschita-1953363396.html
В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме
В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме - РИА Новости, 17.06.2024
В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме
В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым поддержать инициативу, в соответствии с которой... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:21
2024-06-17T11:21
2024-06-17T11:21
общество
кирилл кабанов
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431720_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_5fcfb3cc14ff24fd34ea9f0d1357fbb0.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым поддержать инициативу, в соответствии с которой человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в официальном Telegram-канале СПЧ. Ранее в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в ГД законопроект, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых. "Конечно, надо поддержать правильную по своей сути инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова. Правда, вероятность ее прохождения, к глубокому сожалению, не велика. Давно пора объединить усилия общества вокруг решения этой проблемы и совместно добиваться позитивного результата", - заявил Кабанов.От также отметил, что вопрос об изменении отношения государства к необходимой самообороне поднимается СПЧ на самом высоком уровне уже на протяжении нескольких лет. "Поскольку это правовое понятие практически не работает в нашей стране и скорее носит декларативный характер", - уточнил член СПЧ. Он также прокомментировал, что человек должен иметь право на защиту себя, своих близких, своего дома и сограждан от прямых угроз насилия, угроз жизни, здоровью, имуществу. "А таких угроз из-за в том числе роста этнической преступности с каждым днем становится все больше", - добавил Кабанов.
https://ria.ru/20240617/zakon-1953297046.html
https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431720_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_76bd5ca1f8351cbcc94a4c4763b51e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл кабанов, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Кирилл Кабанов, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В СПЧ призвали поддержать идею о защите в своем доме
Кабанов: человек должен иметь право на защиту себя, семьи и дома от прямых угроз
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым поддержать инициативу, в соответствии с которой человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в официальном Telegram-канале
СПЧ.
Ранее в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в ГД законопроект, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых.
"Конечно, надо поддержать правильную по своей сути инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова. Правда, вероятность ее прохождения, к глубокому сожалению, не велика. Давно пора объединить усилия общества вокруг решения этой проблемы и совместно добиваться позитивного результата", - заявил Кабанов.
От также отметил, что вопрос об изменении отношения государства к необходимой самообороне поднимается СПЧ на самом высоком уровне уже на протяжении нескольких лет.
"Поскольку это правовое понятие практически не работает в нашей стране и скорее носит декларативный характер", - уточнил член СПЧ.
Он также прокомментировал, что человек должен иметь право на защиту себя, своих близких, своего дома и сограждан от прямых угроз насилия, угроз жизни, здоровью, имуществу.
"А таких угроз из-за в том числе роста этнической преступности с каждым днем становится все больше", - добавил Кабанов.