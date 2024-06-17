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СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 17.06.2024
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:53
2024-06-17T09:53
2024-06-17T09:53
происшествия
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в ростовском сизо
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО -1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. "Следственные действия продолжаются, на работу СИЗО они не влияют. Оно работает штатно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело расследует следственный комитет. Кроме того, внутреннюю проверку проводит ФСИН России.
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
2024-06-17T09:53
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо, россия, ростовская область, видео
Происшествия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в ростовском СИЗО, Россия, Ростовская область
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
2024-06-17T09:53
true
PT0M52S
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
СК и ФСИН продолжают расследование в ростовском СИЗО, где был захват заложников