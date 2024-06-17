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СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников

СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 17.06.2024

СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников

Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:53

2024-06-17T09:53

2024-06-17T09:53

происшествия

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в ростовском сизо

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО -1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. "Следственные действия продолжаются, на работу СИЗО они не влияют. Оно работает штатно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело расследует следственный комитет. Кроме того, внутреннюю проверку проводит ФСИН России.

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-17T09:53 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо, россия, ростовская область, видео