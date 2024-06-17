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СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 17.06.2024
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09:53 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/zalozhniki-1953331091.html
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 17.06.2024
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:53
2024-06-17T09:53
происшествия
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в ростовском сизо
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО -1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. "Следственные действия продолжаются, на работу СИЗО они не влияют. Оно работает штатно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело расследует следственный комитет. Кроме того, внутреннюю проверку проводит ФСИН России.
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
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происшествия, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо, россия, ростовская область, видео
Происшествия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в ростовском СИЗО, Россия, Ростовская область
СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
2024-06-17T09:53
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СК и ФСИН продолжают расследование в СИЗО, где был захват заложников

СК и ФСИН продолжают расследование в ростовском СИЗО, где был захват заложников

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
Перейти в медиабанк
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи и ФСИН продолжают расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, само учреждение работает штатно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО -1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы.
"Следственные действия продолжаются, на работу СИЗО они не влияют. Оно работает штатно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело расследует следственный комитет. Кроме того, внутреннюю проверку проводит ФСИН России.
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в ростовском СИЗОРоссияРостовская область
 
 
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