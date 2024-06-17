https://ria.ru/20240617/zaes-1953310384.html

В Крыму заявили, что за требованием вернуть ЗАЭС "торчат уши" Запада

В Крыму заявили, что за требованием вернуть ЗАЭС "торчат уши" Запада - РИА Новости, 17.06.2024

В Крыму заявили, что за требованием вернуть ЗАЭС "торчат уши" Запада

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что за РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T06:00

2024-06-17T06:00

2024-06-17T06:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что за требованием участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины "торчат уши" и выгода Запада. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к полному обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. "За требованием по передаче Украине ЗАЭС торчат уши Запада. Атомные электростанции российским ударам не подвергаются. По Запорожской АЭС бьет ВСУ. За этим требованием также усматривается угроза активизации украинских обстрелов ЗАЭС для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением. А выгода Запада в случае взятия ЗАЭС под свой контроль - в возможности использования производимой электроэнергии в интересах войны с Россией", - сказал Мурадов. Кроме того, по его словам, прямой интерес Запада просматривается и в тезисе о необходимости обеспечения глобальной продовольственной безопасности. "Запад, прибравший к рукам украинские земельные активы, заинтересован в сбыте своей сельхозпродукции. В этом же пункте требование об обеспечении свободы торгового судоходства в Черном море, заблокированной именно Киевом при поддержке Брюсселя и Вашингтона. Блокада действует в отношении захода судов в многочисленные порты Крыма, Северной Таврии и ДНР. Ясно, что Киев речь ведёт только о своих портовых возможностях, которые отнюдь не решают вопросов свободы судоходства в регионе. О свободе использования портов Крыма и новых российских регионов речь не идёт", - сказал Мурадов. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/magate-1953305668.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953273595.html

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