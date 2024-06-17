https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html

В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник

В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024

В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник

В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:40

2024-06-17T20:40

2024-06-17T21:39

орел

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

орловская область

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, предприниматели платили Ничипорову за "покровительство", а когда перестали, он начал препятствовать их бизнесу.В марте региональное управление Следственного комитета сообщало, что орловские бизнесмены обратились в ведомство, указав на "непринятие мер к должностному лицу администрации города", которому они передавали деньги за возможность заниматься предпринимательской деятельностью.По данным следователей, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html

https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html

орел

россия

орловская область

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орел, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), орловская область