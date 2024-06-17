Рейтинг@Mail.ru
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 17.06.2024 (обновлено: 21:39 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник
В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:40
2024-06-17T21:39
орел
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953525254_0:39:600:377_1920x0_80_0_0_03c0c396eb2ffe01adbbdf7341caaada.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, предприниматели платили Ничипорову за "покровительство", а когда перестали, он начал препятствовать их бизнесу.В марте региональное управление Следственного комитета сообщало, что орловские бизнесмены обратились в ведомство, указав на "непринятие мер к должностному лицу администрации города", которому они передавали деньги за возможность заниматься предпринимательской деятельностью.По данным следователей, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".
https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html
https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html
орел
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953525254_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_a2933dabe9cf3e1a12a33eb8a85e509d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орел, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), орловская область
Орел, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Орловская область
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник

В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова за воспрепятствование в перевозках

© Фото : официальный сайт администрации г. ОрлаПервый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров
Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : официальный сайт администрации г. Орла
Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России", — рассказал собеседник агентства.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области
26 мая, 22:14
По словам источника, предприниматели платили Ничипорову за "покровительство", а когда перестали, он начал препятствовать их бизнесу.
В марте региональное управление Следственного комитета сообщало, что орловские бизнесмены обратились в ведомство, указав на "непринятие мер к должностному лицу администрации города", которому они передавали деньги за возможность заниматься предпринимательской деятельностью.
По данным следователей, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий
25 мая, 15:38
 
ОрелПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Орловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала