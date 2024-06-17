https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник
В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:40
2024-06-17T20:40
2024-06-17T21:39
орел
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953525254_0:39:600:377_1920x0_80_0_0_03c0c396eb2ffe01adbbdf7341caaada.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, предприниматели платили Ничипорову за "покровительство", а когда перестали, он начал препятствовать их бизнесу.В марте региональное управление Следственного комитета сообщало, что орловские бизнесмены обратились в ведомство, указав на "непринятие мер к должностному лицу администрации города", которому они передавали деньги за возможность заниматься предпринимательской деятельностью.По данным следователей, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".
https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html
https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html
орел
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953525254_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_a2933dabe9cf3e1a12a33eb8a85e509d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), орловская область
Орел, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Орловская область
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова, сообщил источник
В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова за воспрепятствование в перевозках
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Орле задержали первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова за воспрепятствование предпринимательству в сфере перевозок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, предприниматели платили Ничипорову за "покровительство", а когда перестали, он начал препятствовать их бизнесу.
В марте региональное управление Следственного комитета сообщало, что орловские бизнесмены обратились в ведомство, указав на "непринятие мер к должностному лицу администрации города", которому они передавали деньги за возможность заниматься предпринимательской деятельностью.
По данным следователей, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".