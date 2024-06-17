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YouTube разрабатывает новую экспериментальную функцию - РИА Новости, 17.06.2024
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19:18 17.06.2024 (обновлено: 19:19 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/youtube-1953513055.html
YouTube разрабатывает новую экспериментальную функцию
YouTube разрабатывает новую экспериментальную функцию - РИА Новости, 17.06.2024
YouTube разрабатывает новую экспериментальную функцию
YouTube приступает к разработке новой экспериментальной функции заметок к видеоконтенту для улучшения качества дополнительной информации о просматриваемом... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:18
2024-06-17T19:19
технологии
сша
youtube
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. YouTube приступает к разработке новой экспериментальной функции заметок к видеоконтенту для улучшения качества дополнительной информации о просматриваемом материале, сообщает видеохостинг. "С сегодняшнего дня мы начинаем тестирование экспериментальной функции, предоставляющей возможность пользователям добавлять заметки, чтобы обеспечить актуальный, своевременный и понятный контекст к видео", - говорится в релизе. YouTube добавляет, что подобные заметки могут заключать информацию о дате выпуска продукта, демонстрируемого в видео, или же помечать устаревшие видеофрагменты, которые можно ошибочно воспринять за текущие события. Пилотный этап разработки будет запущен для пользователей в США на английском языке, отмечается в пресс-релизе. При этом, на данном этапе тестирования видеохостинг ожидает активную работу зрителей и авторов видеоматериалов над ошибками и неточностями в формировании заметок к ним. Как заявляет YouTube, на начальном этапе разработки функция заметок будет предоставлена лишь определенной категории авторов видеоконтента, ведущим активные каналы на просторах видеохостинга, которые соответствует требованиям сообщества. Видеохостинг надеется, что уже в ближайшие месяцы пользователи платформы могут оценить "полезность" создаваемых заметок к видеоконтенту для дальнейшего обучения алгоритмов YouTube. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20240531/youtube-1949559333.html
https://ria.ru/20240615/youtube-1953115111.html
https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html
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5
4.7
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технологии, сша, youtube
Технологии, США, YouTube
YouTube разрабатывает новую экспериментальную функцию

YouTube разрабатывает экспериментальную функцию заметок к видеоконтенту

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. YouTube приступает к разработке новой экспериментальной функции заметок к видеоконтенту для улучшения качества дополнительной информации о просматриваемом материале, сообщает видеохостинг.
"С сегодняшнего дня мы начинаем тестирование экспериментальной функции, предоставляющей возможность пользователям добавлять заметки, чтобы обеспечить актуальный, своевременный и понятный контекст к видео", - говорится в релизе.
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YouTube добавляет, что подобные заметки могут заключать информацию о дате выпуска продукта, демонстрируемого в видео, или же помечать устаревшие видеофрагменты, которые можно ошибочно воспринять за текущие события.
Пилотный этап разработки будет запущен для пользователей в США на английском языке, отмечается в пресс-релизе. При этом, на данном этапе тестирования видеохостинг ожидает активную работу зрителей и авторов видеоматериалов над ошибками и неточностями в формировании заметок к ним.
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Как заявляет YouTube, на начальном этапе разработки функция заметок будет предоставлена лишь определенной категории авторов видеоконтента, ведущим активные каналы на просторах видеохостинга, которые соответствует требованиям сообщества.
Видеохостинг надеется, что уже в ближайшие месяцы пользователи платформы могут оценить "полезность" создаваемых заметок к видеоконтенту для дальнейшего обучения алгоритмов YouTube.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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