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В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена - РИА Новости, 17.06.2024
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16:56 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/yakutiya-1953469255.html
В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена
В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена - РИА Новости, 17.06.2024
В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена
Спасатели в селе Хоринцы Олекминского района Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена, на место происшествия доставили из Якутска... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:56
2024-06-17T16:56
происшествия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ЯКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Спасатели в селе Хоринцы Олекминского района Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена, на место происшествия доставили из Якутска оборудование и спецсредства по очистке, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. По данным ведомства, утечка нефти произошла 15 июня при погрузке нефтеналивной баржи ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" МН 2501. На место оперативно прибыли спасатели. "При облете было обнаружено, что нефтепродукты по реке достигли села Хоринцы. Работы произведены примерно в 10 километрах ниже по течению от Хоринцев, в местности Советская Курья... Установлены заградительные боны (плавучие ограждения), обработали сорбентом. Из Якутска скоростным теплоходом "Ракета" доставлены дополнительное оборудование и средства очищения", - отметили в службе спасения. В минэкологии республики рассказали РИА Новости, что информация об аварии направлена в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия), восточно-сибирское территориальное управление Федерального агентства Росрыболовства и в якутскую природоохранную прокуратуру. "Отобранные пробы воды из реки Лена доставлены в лабораторию ГБУ РС(Я) "Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга" для проведения лабораторного исследования. Министерством экологии завтра планируется провести рабочее совещание с федеральными надзорными органами по фактам разлива нефтепродуктов на территории Республики Саха (Якутия)", - добавили в министерстве. Позже в службе сообщили об установлении двух рубежей плавучих ограждений, спасатели при устранении утечки уже использовали порядка 150 килограмм сорбента.
https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945486987.html
https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html
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происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена

Спасатели в Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена

© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтактеСлужба спасения Якутии вылетает на место разлива нефти под селом Хоринцы в Олекминском районе
Служба спасения Якутии вылетает на место разлива нефти под селом Хоринцы в Олекминском районе - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтакте
Служба спасения Якутии вылетает на место разлива нефти под селом Хоринцы в Олекминском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Спасатели в селе Хоринцы Олекминского района Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена, на место происшествия доставили из Якутска оборудование и спецсредства по очистке, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
По данным ведомства, утечка нефти произошла 15 июня при погрузке нефтеналивной баржи ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" МН 2501. На место оперативно прибыли спасатели.
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"При облете было обнаружено, что нефтепродукты по реке достигли села Хоринцы. Работы произведены примерно в 10 километрах ниже по течению от Хоринцев, в местности Советская Курья... Установлены заградительные боны (плавучие ограждения), обработали сорбентом. Из Якутска скоростным теплоходом "Ракета" доставлены дополнительное оборудование и средства очищения", - отметили в службе спасения.
В минэкологии республики рассказали РИА Новости, что информация об аварии направлена в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия), восточно-сибирское территориальное управление Федерального агентства Росрыболовства и в якутскую природоохранную прокуратуру.
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"Отобранные пробы воды из реки Лена доставлены в лабораторию ГБУ РС(Я) "Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга" для проведения лабораторного исследования. Министерством экологии завтра планируется провести рабочее совещание с федеральными надзорными органами по фактам разлива нефтепродуктов на территории Республики Саха (Якутия)", - добавили в министерстве.
Позже в службе сообщили об установлении двух рубежей плавучих ограждений, спасатели при устранении утечки уже использовали порядка 150 килограмм сорбента.
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