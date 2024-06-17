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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Звуки взрывов снова раздались в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:36
2024-06-17T21:36
2024-06-17T21:36
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Звуки взрывов снова раздались в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Прямой". Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне сообщают о взрывах. Тревога не объявлялась", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Прямой": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы