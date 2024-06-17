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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vzryvy-1953530709.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Звуки взрывов снова раздались в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:36
2024-06-17T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Звуки взрывов снова раздались в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Прямой". Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне сообщают о взрывах. Тревога не объявлялась", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Прямой": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Звуки взрывов снова раздались в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Прямой".
Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко уже сообщал о взрывах в городе.
"В Херсоне сообщают о взрывах. Тревога не объявлялась", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияХерсонская область
 
 
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