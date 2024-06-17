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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:18
2024-06-17T14:18
2024-06-17T14:18
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "В Полтаве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
РБК-Украина: в Полтаве прогремели взрывы