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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 17.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:18

2024-06-17T14:18

2024-06-17T14:18

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "В Полтаве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, полтава, полтавская область, украина