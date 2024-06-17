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Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне

Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне - РИА Новости, 17.06.2024

Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне

Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел во время плановых учений саперов, сообщило в понедельник минобороны страны. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:43

2024-06-17T18:43

2024-06-17T18:57

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел во время плановых учений саперов, сообщило в понедельник минобороны страны. "Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов", - говорится в заявлении на сайте министерства. Тип боеприпаса не уточняется. Взрыв произошел в воронке, где проходили занятия. Военная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Ранее армия Чехии сообщила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате взрыва на полигоне, где в том числе обучаются украинские военнослужащие. Представитель военной полиции Чехии Катерина Млинкова при этом заявила, что иностранцев среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в больницы.

https://ria.ru/20240417/vzryv-1940632618.html

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в мире, чехия