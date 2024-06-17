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Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне - РИА Новости, 17.06.2024
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18:43 17.06.2024 (обновлено: 18:57 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vzryv-1953505947.html
Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне
Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне - РИА Новости, 17.06.2024
Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне
Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел во время плановых учений саперов, сообщило в понедельник минобороны страны. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:43
2024-06-17T18:57
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел во время плановых учений саперов, сообщило в понедельник минобороны страны. "Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов", - говорится в заявлении на сайте министерства. Тип боеприпаса не уточняется. Взрыв произошел в воронке, где проходили занятия. Военная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Ранее армия Чехии сообщила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате взрыва на полигоне, где в том числе обучаются украинские военнослужащие. Представитель военной полиции Чехии Катерина Млинкова при этом заявила, что иностранцев среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в больницы.
https://ria.ru/20240417/vzryv-1940632618.html
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Минобороны Чехии раскрыло обстоятельства взрыва на полигоне

Минобороны Чехии: взрыв на полигоне Либава произошел во время учений саперов

© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
Военные на Либавском полигоне в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел во время плановых учений саперов, сообщило в понедельник минобороны страны.
"Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов", - говорится в заявлении на сайте министерства.
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Тип боеприпаса не уточняется. Взрыв произошел в воронке, где проходили занятия. Военная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.
Ранее армия Чехии сообщила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате взрыва на полигоне, где в том числе обучаются украинские военнослужащие. Представитель военной полиции Чехии Катерина Млинкова при этом заявила, что иностранцев среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в больницы.
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