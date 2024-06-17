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При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек

При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек - РИА Новости, 17.06.2024

При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек

По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии, сообщает телеканал CT24. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:47

2024-06-17T14:47

2024-06-17T14:47

чехия

в мире

происшествия

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии, сообщает телеканал CT24."Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.Состояние пострадавших не уточняется. Восемь человек были доставлены в больницы, один получил медпомощь на месте, отмечает телеканал.Ранее армия Чехии сообщила о взрыве боеприпасов неустановленного типа на военном полигоне Либава на востоке страны.

https://ria.ru/20240617/vzryvy-1953416946.html

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чехия, в мире, происшествия