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При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек - РИА Новости, 17.06.2024
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14:47 17.06.2024
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При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек
При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек - РИА Новости, 17.06.2024
При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек
По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии, сообщает телеканал CT24. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:47
2024-06-17T14:47
чехия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии, сообщает телеканал CT24."Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.Состояние пострадавших не уточняется. Восемь человек были доставлены в больницы, один получил медпомощь на месте, отмечает телеканал.Ранее армия Чехии сообщила о взрыве боеприпасов неустановленного типа на военном полигоне Либава на востоке страны.
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чехия, в мире, происшествия
Чехия, В мире, Происшествия
При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек

CT24: девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии

© iStock.com / ChalabalaАвтомобиль скорой помощи в Чехии
Автомобиль скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Chalabala
Автомобиль скорой помощи в Чехии
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии, сообщает телеканал CT24.
"Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
Состояние пострадавших не уточняется. Восемь человек были доставлены в больницы, один получил медпомощь на месте, отмечает телеканал.
Ранее армия Чехии сообщила о взрыве боеприпасов неустановленного типа на военном полигоне Либава на востоке страны.
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