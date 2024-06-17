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Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах - РИА Новости, 17.06.2024
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15:15 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vuzy-1953431178.html
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах - РИА Новости, 17.06.2024
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:15
2024-06-17T15:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
белоруссия
псковская область
минск
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах – Брянской, Смоленской, Псковской областях. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Вячеслав Володин. "Надо учесть еще фактор межрегионального сотрудничества. Когда мы говорим о развитии отношений, у нас они больше продвинулись по пути друг к другу именно в регионах, которые находятся рядом, приграничных, и может быть, учесть это и дать возможности увеличения бюджетных мест для поступления, мест в аспирантуре как раз в вузах, которые находятся на прилегающих территориях – Брянская, Смоленская, Псковская", - сказал он на заседании комиссии.
https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html
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политика, белоруссия, псковская область, минск, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, россия, брянская область, смоленская область
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Белоруссия, Псковская область, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союзное государство, Россия, Брянская область, Смоленская область

Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах – Брянской, Смоленской, Псковской областях.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Вячеслав Володин.
"Надо учесть еще фактор межрегионального сотрудничества. Когда мы говорим о развитии отношений, у нас они больше продвинулись по пути друг к другу именно в регионах, которые находятся рядом, приграничных, и может быть, учесть это и дать возможности увеличения бюджетных мест для поступления, мест в аспирантуре как раз в вузах, которые находятся на прилегающих территориях – Брянская, Смоленская, Псковская", - сказал он на заседании комиссии.
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин во время прибытия в Минск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Володин прибыл в Минск
Вчера, 11:00
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаБелоруссияПсковская областьМинскВячеслав ВолодинГосдума РФСоюзное государствоРоссияБрянская областьСмоленская область
 
 
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