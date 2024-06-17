https://ria.ru/20240617/vuzy-1953431178.html

Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах

Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах - РИА Новости, 17.06.2024

Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:15

2024-06-17T15:15

2024-06-17T15:15

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

белоруссия

псковская область

минск

вячеслав володин

госдума рф

союзное государство

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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах – Брянской, Смоленской, Псковской областях. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Вячеслав Володин. "Надо учесть еще фактор межрегионального сотрудничества. Когда мы говорим о развитии отношений, у нас они больше продвинулись по пути друг к другу именно в регионах, которые находятся рядом, приграничных, и может быть, учесть это и дать возможности увеличения бюджетных мест для поступления, мест в аспирантуре как раз в вузах, которые находятся на прилегающих территориях – Брянская, Смоленская, Псковская", - сказал он на заседании комиссии.

https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html

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минск

россия

брянская область

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Алёна Пава

политика, белоруссия, псковская область, минск, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, россия, брянская область, смоленская область