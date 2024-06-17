https://ria.ru/20240617/vuzy-1953431178.html
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах - РИА Новости, 17.06.2024
Володин обсудил количество мест в приграничных с Белоруссией вузах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:15
2024-06-17T15:15
2024-06-17T15:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
белоруссия
псковская область
минск
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах – Брянской, Смоленской, Псковской областях. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Вячеслав Володин. "Надо учесть еще фактор межрегионального сотрудничества. Когда мы говорим о развитии отношений, у нас они больше продвинулись по пути друг к другу именно в регионах, которые находятся рядом, приграничных, и может быть, учесть это и дать возможности увеличения бюджетных мест для поступления, мест в аспирантуре как раз в вузах, которые находятся на прилегающих территориях – Брянская, Смоленская, Псковская", - сказал он на заседании комиссии.
https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html
белоруссия
псковская область
минск
россия
брянская область
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, псковская область, минск, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, россия, брянская область, смоленская область
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Белоруссия, Псковская область, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союзное государство, Россия, Брянская область, Смоленская область
МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках сотрудничества с Белоруссией увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре вузов в приграничных регионах – Брянской, Смоленской, Псковской областях.
В Минске
в понедельник проходит заседание 66-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Вячеслав Володин.
"Надо учесть еще фактор межрегионального сотрудничества. Когда мы говорим о развитии отношений, у нас они больше продвинулись по пути друг к другу именно в регионах, которые находятся рядом, приграничных, и может быть, учесть это и дать возможности увеличения бюджетных мест для поступления, мест в аспирантуре как раз в вузах, которые находятся на прилегающих территориях – Брянская, Смоленская, Псковская", - сказал он на заседании комиссии.