https://ria.ru/20240617/vsu-1953363035.html
СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках
СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках
Бывший замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:19
2024-06-17T11:19
2024-06-17T11:19
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл, сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра. По данным издания, Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. "Полковник Владимир Гаманенко, занимавший должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск вооруженных сил, организовал схему поборов с военных. Он намеревался воспользоваться дружескими связями из числа военных служебных лиц для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, осуществляющих активное участие в боевых действиях в воинские части, которые не задействованы в активных боевых действиях на линии разграничения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, Гаманенко и его трое сообщников были арестованы на получении взятки от военного в размере 230 тысяч гривен (5,6 тысячи долларов). Как сообщает "Главком", в конце апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило четверых фигурантов в "злоупотреблении влиянием", в мае трое из них попали в следственный изолятор с возможностью внесения залога от 908,4 тысячи гривен (22,3 тысячи долларов) до 4,5 миллиона гривен (110,6 тысячи долларов). К четвертой подозреваемой суд применил ночной домашний арест. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках
"Главком": экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ вымогал взятки с военных
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл, сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.
По данным издания, Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
.
"Полковник Владимир Гаманенко, занимавший должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск вооруженных сил, организовал схему поборов с военных. Он намеревался воспользоваться дружескими связями из числа военных служебных лиц для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, осуществляющих активное участие в боевых действиях в воинские части, которые не задействованы в активных боевых действиях на линии разграничения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, Гаманенко и его трое сообщников были арестованы на получении взятки от военного в размере 230 тысяч гривен (5,6 тысячи долларов).
Как сообщает "Главком", в конце апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
заподозрило четверых фигурантов в "злоупотреблении влиянием", в мае трое из них попали в следственный изолятор с возможностью внесения залога от 908,4 тысячи гривен (22,3 тысячи долларов) до 4,5 миллиона гривен (110,6 тысячи долларов). К четвертой подозреваемой суд применил ночной домашний арест.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ
19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.