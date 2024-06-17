https://ria.ru/20240617/vsu-1953363035.html

СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках

СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках

Бывший замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:19

2024-06-17T11:19

2024-06-17T11:19

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл, сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра. По данным издания, Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. "Полковник Владимир Гаманенко, занимавший должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск вооруженных сил, организовал схему поборов с военных. Он намеревался воспользоваться дружескими связями из числа военных служебных лиц для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, осуществляющих активное участие в боевых действиях в воинские части, которые не задействованы в активных боевых действиях на линии разграничения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, Гаманенко и его трое сообщников были арестованы на получении взятки от военного в размере 230 тысяч гривен (5,6 тысячи долларов). Как сообщает "Главком", в конце апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило четверых фигурантов в "злоупотреблении влиянием", в мае трое из них попали в следственный изолятор с возможностью внесения залога от 908,4 тысячи гривен (22,3 тысячи долларов) до 4,5 миллиона гривен (110,6 тысячи долларов). К четвертой подозреваемой суд применил ночной домашний арест. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины