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Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону
Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.06.2024
Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону
Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошли из-за попавшей на территорию объекта упаковочной пленки со строительной площадки, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T00:32
2024-06-17T00:32
2024-06-17T00:58
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошли из-за попавшей на территорию объекта упаковочной пленки со строительной площадки, сообщила энергокомпания "Россети Юг" в Telegram-канале. Ранее в социальных сетях появились видео со вспышками в небе, как утверждалось, что в Ростове-на-Дону. "Комментарий "Ростовэнерго" о вспышке на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону: на территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки", - говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения электроснабжения по сети "Ростовэнерго" нет. Специалисты проводят осмотр оборудования.
https://ria.ru/20240616/proverka-1953281434.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Стала известна причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону
"Россети Юг": вспышки на подстанции в Ростове произошли из-за упаковочной пленки