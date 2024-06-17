https://ria.ru/20240617/voronezh-1953494178.html

В Воронеже женщину осудили за продажу зараженного сибирской язвой мяса

В Воронеже женщину осудили за продажу зараженного сибирской язвой мяса - РИА Новости, 17.06.2024

В Воронеже женщину осудили за продажу зараженного сибирской язвой мяса

Суд приговорил к исправительным работам жительницу Воронежской области за продажу зараженного сибирской язвой мяса, которое затем попало на продовольственный... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:03

2024-06-17T18:03

2024-06-17T18:03

происшествия

воронежская область

воронеж

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следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам жительницу Воронежской области за продажу зараженного сибирской язвой мяса, которое затем попало на продовольственный рынок, сообщает управление СК РФ по региону. По данным следствия, подсудимая занималась выращиванием крупного рогатого скота в Панинском районе и продавала мясо перекупщикам. В августе 2023 года она попросила своего брата забить корову. При этом животное не было вакцинировано против сибирской язвы, каких-либо ветеринарных сопроводительных документов на мясо не было. Женщина продала мясо перекупщикам, которые впоследствии продали его на одном из рынков Воронежа. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства", - сообщает следствие. Также известно, что брат подсудимой почувствовал себя плохо после того, как попробовал мясо, и попал в больницу, где ему диагностировали сибирскую язву, ДНК возбудителя которой оказалась в биологическом материале забитой коровы. После этого на отдельных территориях Панинского и Новоусманского районов Воронежской области был установлен карантин по сибирской язве. В отношении женщины было возбуждено дело о нарушении ветеринарных правил. На предварительном следствии она дала признательные показания. В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей в возрасте 47 и 52 лет. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. В конце марта суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего ветеринарного врача, обвинявшегося в халатности, которая привела к тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо. А в начале апреля суд оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы.

https://ria.ru/20240314/sud-1933043008.html

https://ria.ru/20230821/yazva-1891207030.html

https://ria.ru/20240318/sud-1934077956.html

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происшествия, воронежская область, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)