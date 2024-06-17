https://ria.ru/20240617/vooruzhenie-1953531712.html

СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю

СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю

США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:46

2024-06-17T21:46

2024-06-17T21:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство обороны сша

хамас

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

ллойд остин

рафах (провинция)

сша

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле. По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова начать поставки оружия Израилю и увеличить их объем. "Блинкен уже просигнализировал о том, что США в ближайшие дни снимут ограничения и поставят Израилю новые системы вооружений", - пишет газета со ссылкой на источники в израильском правительстве. В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html

рафах (провинция)

сша

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, хамас, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, ллойд остин, рафах (провинция), сша, израиль, в мире