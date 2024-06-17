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СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю - РИА Новости, 17.06.2024
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21:46 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vooruzhenie-1953531712.html
СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю
СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю
США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:46
2024-06-17T21:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство обороны сша
хамас
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
ллойд остин
рафах (провинция)
сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле. По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова начать поставки оружия Израилю и увеличить их объем. "Блинкен уже просигнализировал о том, что США в ближайшие дни снимут ограничения и поставят Израилю новые системы вооружений", - пишет газета со ссылкой на источники в израильском правительстве. В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html
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рафах (провинция)
сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, хамас, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, ллойд остин, рафах (провинция), сша, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США, ХАМАС, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин, Рафах (провинция), США, Израиль, В мире
СМИ: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю

Bild: США планируют вскоре снять ограничения на поставки вооружения Израилю

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле.
По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова начать поставки оружия Израилю и увеличить их объем.
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"Блинкен уже просигнализировал о том, что США в ближайшие дни снимут ограничения и поставят Израилю новые системы вооружений", - пишет газета со ссылкой на источники в израильском правительстве.
В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство обороны СШАХАМАСЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуЛлойд ОстинРафах (провинция)СШАИзраильВ мире
 
 
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