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Володин прибыл в Минск - РИА Новости, 17.06.2024
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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:00 17.06.2024 (обновлено: 11:38 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html
Володин прибыл в Минск
Володин прибыл в Минск - РИА Новости, 17.06.2024
Володин прибыл в Минск
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:00
2024-06-17T11:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
вячеслав володин
валерий фальков
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Минске пройдет заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства" (СГ). В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
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россия, белоруссия, минск, вячеслав володин, валерий фальков, сергей кравцов, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Сергей Кравцов, В мире
Володин прибыл в Минск

Володин прибыл в Минск, где пройдет заседание парламентского собрания СГ

© Фото : Государственная Дума/TelegramПредседатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин во время прибытия в Минск. 17 июня 2024
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин во время прибытия в Минск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Государственная Дума/Telegram
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин во время прибытия в Минск. 17 июня 2024
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Минске пройдет заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства" (СГ). В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ
2 июня, 20:17
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскВячеслав ВолодинВалерий ФальковСергей КравцовВ мире
 
 
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