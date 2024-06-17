https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html
Володин прибыл в Минск
Володин прибыл в Минск - РИА Новости, 17.06.2024
Володин прибыл в Минск
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:00
2024-06-17T11:00
2024-06-17T11:38
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Минске пройдет заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства" (СГ). В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Сергей Кравцов, В мире