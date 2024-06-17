https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html

Володин прибыл в Минск

Володин прибыл в Минск - РИА Новости, 17.06.2024

Володин прибыл в Минск

Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

вячеслав володин

валерий фальков

сергей кравцов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953367204_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_fbd7568697cd653dd1218ed7a7d883c2.jpg

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Минске пройдет заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства" (СГ). В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.

https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, вячеслав володин, валерий фальков, сергей кравцов, в мире