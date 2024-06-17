https://ria.ru/20240617/vetnam-1953477231.html

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина во Вьетнаме

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина во Вьетнаме - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина во Вьетнаме

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:16

2024-06-17T17:16

2024-06-17T17:16

россия

вьетнам

юрий ушаков

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рособоронэкспорт

политика

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко будут в составе российской делегации во время визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Состав достаточно солидный: Лавров, Чернышенко, Алиханов, Старовойт, Цивилев, Чуйченко", - перечислил Ушаков. Также в делегацию вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны РФ Александр Фомин, глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, губернатор Приморья Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Представители бизнес-кругов также вошли в российскую делегацию. "Помимо этого, гендиректор "Российского фонда прямых инвестиций" Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Пьянов, "Зарубежнефть" Кудряшов, "Росатом" Лихачев, "Новатэк" Михельсон, ВЭБ РФ Шувалов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вьетнам, юрий ушаков, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рособоронэкспорт, политика, владимир путин, дмитрий шугаев