https://ria.ru/20240617/vatikan-1953434947.html
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:24
2024-06-17T15:24
2024-06-17T15:32
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ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса наблюдателя, говорится в заявлении государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, которое распространила ватиканская Служба печати."В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, выразив при этом поддержку выводам саммита", - говорится в заявлении.Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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в мире, украина, ватикан, швейцария, пьетро паролин, запорожская аэс, джо байден, си цзиньпин, бразилия
В мире, Украина, Ватикан, Религия, Швейцария, Пьетро Паролин, Запорожская АЭС, Джо Байден, Си Цзиньпин, Бразилия
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
Ватикан поддержал выводы конференции по Украине, но воздержался от подписания
ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса наблюдателя, говорится в заявлении государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, которое распространила ватиканская Служба печати.
«
"В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, выразив при этом поддержку выводам саммита", - говорится в заявлении.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.