https://ria.ru/20240617/vatikan-1953434947.html

Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине

Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине

Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:24

2024-06-17T15:24

2024-06-17T15:32

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ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса наблюдателя, говорится в заявлении государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, которое распространила ватиканская Служба печати."В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, выразив при этом поддержку выводам саммита", - говорится в заявлении.Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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в мире, украина, ватикан, швейцария, пьетро паролин, запорожская аэс, джо байден, си цзиньпин, бразилия