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Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
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Религия
 
15:24 17.06.2024 (обновлено: 15:32 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vatikan-1953434947.html
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:24
2024-06-17T15:32
в мире
украина
ватикан
религия
швейцария
пьетро паролин
запорожская аэс
джо байден
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ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса наблюдателя, говорится в заявлении государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, которое распространила ватиканская Служба печати."В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, выразив при этом поддержку выводам саммита", - говорится в заявлении.Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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в мире, украина, ватикан, швейцария, пьетро паролин, запорожская аэс, джо байден, си цзиньпин, бразилия
В мире, Украина, Ватикан, Религия, Швейцария, Пьетро Паролин, Запорожская АЭС, Джо Байден, Си Цзиньпин, Бразилия
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине

Ватикан поддержал выводы конференции по Украине, но воздержался от подписания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Святой престол поддержал выводы прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, но воздержался от подписания финального заявления, исходя из своего статуса наблюдателя, говорится в заявлении государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, которое распространила ватиканская Служба печати.
«
"В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, выразив при этом поддержку выводам саммита", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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