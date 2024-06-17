Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 17.06.2024 (обновлено: 17:11 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/valyuta-1953462875.html
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа - РИА Новости, 17.06.2024
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа
Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:38
2024-06-17T17:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России."В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа

Газпромбанк будет на внебиржевом рынке менять на рубли вырученную за газ валюту

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России.
"В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У России есть то, что нужно всем
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала