https://ria.ru/20240617/valyuta-1953462875.html

ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа

ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа - РИА Новости, 17.06.2024

ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа

Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:38

2024-06-17T16:38

2024-06-17T17:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России."В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии