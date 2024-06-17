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ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа - РИА Новости, 17.06.2024
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа
Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:38
2024-06-17T16:38
2024-06-17T17:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России."В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
ЦБ рассказал, как будут реализовывать валюту, вырученную за продажу газа
Газпромбанк будет на внебиржевом рынке менять на рубли вырученную за газ валюту