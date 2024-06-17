https://ria.ru/20240617/ukraina-1953525099.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:43

2024-06-17T20:43

2024-06-17T20:43

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 20.15 мск. Ранее в понедельник агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Полтаве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

украина

россия

полтавская область

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в мире, украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины