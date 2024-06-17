https://ria.ru/20240617/ukraina-1953487506.html

Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным

Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным - РИА Новости, 17.06.2024

Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным

Говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:44

2024-06-17T17:44

2024-06-17T17:44

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петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. "Вероятно, я буду говорить (на саммите НАТО в Вашингтоне - ред.)…о том, что сегодня вести принципиальные разговоры о будущем членстве Украины в НАТО очень преждевременно и, думаю, что это еще больше обостряет напряженную ситуацию", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому телеканалу Markiza. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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Кирилл Волков

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