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Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным - РИА Новости, 17.06.2024
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17:44 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953487506.html
Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным
Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным - РИА Новости, 17.06.2024
Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным
Говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:44
2024-06-17T17:44
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. "Вероятно, я буду говорить (на саммите НАТО в Вашингтоне - ред.)…о том, что сегодня вести принципиальные разговоры о будущем членстве Украины в НАТО очень преждевременно и, думаю, что это еще больше обостряет напряженную ситуацию", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому телеканалу Markiza. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, словакия, петер пеллегрини, нато
В мире, Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии назвал диалог о членстве Украины в НАТО преждевременным

Пеллегрини: разговоры о членстве Украины в НАТО лишь обостряют ситуацию

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Вероятно, я буду говорить (на саммите НАТО в Вашингтоне - ред.)…о том, что сегодня вести принципиальные разговоры о будущем членстве Украины в НАТО очень преждевременно и, думаю, что это еще больше обостряет напряженную ситуацию", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому телеканалу Markiza.
Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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В миреУкраинаСловакияПетер ПеллегриниНАТО
 
 
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