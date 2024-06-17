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"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:30
2024-06-17T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso. "Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", — сказал он. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны, а издание Business Insider сообщало, что российские вооруженные силы с их помощью создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. По его словам, хотя глубина в 10-15 километров не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения, все же удается постепенно отодвинуть эту угрозу от крупных населенных пунктов на территории России.
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953402143.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

Офицер ВСУ Маляревич назвал главной проблемой под Харьковом российскую РЭБ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.

"Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", — сказал он.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада
Вчера, 13:22
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны, а издание Business Insider сообщало, что российские вооруженные силы с их помощью создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. По его словам, хотя глубина в 10-15 километров не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения, все же удается постепенно отодвинуть эту угрозу от крупных населенных пунктов на территории России.
Пленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Вчера, 09:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
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