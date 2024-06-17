"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
Офицер ВСУ Маляревич назвал главной проблемой под Харьковом российскую РЭБ
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.
"Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", — сказал он.
"Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", — сказал он.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны, а издание Business Insider сообщало, что российские вооруженные силы с их помощью создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. По его словам, хотя глубина в 10-15 километров не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения, все же удается постепенно отодвинуть эту угрозу от крупных населенных пунктов на территории России.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. По его словам, хотя глубина в 10-15 километров не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения, все же удается постепенно отодвинуть эту угрозу от крупных населенных пунктов на территории России.