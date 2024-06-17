https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html

"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024

"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:30

2024-06-17T15:30

2024-06-17T15:30

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главной проблемой для ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso. "Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", — сказал он. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны, а издание Business Insider сообщало, что российские вооруженные силы с их помощью создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. По его словам, хотя глубина в 10-15 километров не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения, все же удается постепенно отодвинуть эту угрозу от крупных населенных пунктов на территории России.

https://ria.ru/20240617/rossiya-1953402143.html

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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, украина