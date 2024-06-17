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Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
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13:27 17.06.2024 (обновлено: 13:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953403733.html
Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии
Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии
Конференция по украинскому вопросу в Швейцарии ухудшила ситуацию для Запада, потому что послужила индикатором раскола среди ведущих стран мира, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:27
2024-06-17T13:41
россия
украина
швейцария
владимир жарихин
владимир путин
камала харрис
снг
запорожская аэс
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Конференция по украинскому вопросу в Швейцарии ухудшила ситуацию для Запада, потому что послужила индикатором раскола среди ведущих стран мира, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине. В Совместном коммюнике, принятом по итогам форума, призывается вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержится призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. "Эту конференцию вокруг предложений украинского руководства, якобы мирных, которые были абсолютно неприемлемыми изначально, предполагалось провести для того, чтобы показать консолидацию всех стран мира, в том числе и представителей Юга и Востока мирового. Было желание показать единство по поводу ситуации на Украине, а, значит, продолжение поддержки большинства стран мира лидирующей роли Соединенных Штатов в мировых процессах. Вместо этого, что отмечают и средства массовой информации Запада, был продемонстрирован явно откровенный раскол среди ведущих стран мира по этому вопросу. Раскол на Запад и не Запад. Таким образом, эта конференция, скорее, ухудшила ситуацию для Запада, для Соединенных Штатов, потому что послужила таким индикатором этого раскола и выявила его определенно", - сказал эксперт. По словам Жарихина, "конференция провалилась даже в большей степени, чем ожидалось". "Западные средства массовой информации не смогли устроить барабанный бой, поэтому честно признали, что свои задачи эта конференция не выполнила", - отметил он. "Во-первых, даже достаточно выхолощенный по отношению к предполагаемой ранее декларации текст не подписали ключевые страны, такие как Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Словакия и некоторые другие. Во-вторых, организаторы вынуждены были практически под давлением большинства представителей стран, участвующих в этом саммите мира, включить в декларацию заявление о том, что на следующий саммит, если он будет проводиться, будет приглашена Россия. И это очень серьезная неудача украинских организаторов", - добавил эксперт. Жарихин отметил, что "были и такие индикаторы, которые показали, что и представители стран, подписавшие декларацию, тем не менее, считают, что она неудачна". По его словам, "не случайно канцлер Германии (Олаф) Шольц и вице-президент США Камала Харрис покинули конференцию раньше времени, да и сама конференция завершилась раньше, чем предполагалось в исходной повестке, и это говорит о многом". Эксперт назвал предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, компромиссным. "Для них это урок, который очень предметный. Он показал, что время доминирования в международных делах США и стран Запада заканчивается. Поэтому они все-таки должны несколько изменить свою политику, которая была направлена на то, чтобы заставить все страны мира выступить против России. Этого не получилось, и они вынуждены это признать", - заключил Жарихин. Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия, украина, швейцария, владимир жарихин, владимир путин, камала харрис, снг, запорожская аэс
Россия, Украина, Швейцария, Владимир Жарихин, Владимир Путин, Камала Харрис, СНГ, Запорожская АЭС
Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии

Эксперт Жарихин: конференция по Украине в Швейцарии ухудшила ситуацию для Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Конференция по украинскому вопросу в Швейцарии ухудшила ситуацию для Запада, потому что послужила индикатором раскола среди ведущих стран мира, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине. В Совместном коммюнике, принятом по итогам форума, призывается вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержится призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
7 июня, 14:49
"Эту конференцию вокруг предложений украинского руководства, якобы мирных, которые были абсолютно неприемлемыми изначально, предполагалось провести для того, чтобы показать консолидацию всех стран мира, в том числе и представителей Юга и Востока мирового. Было желание показать единство по поводу ситуации на Украине, а, значит, продолжение поддержки большинства стран мира лидирующей роли Соединенных Штатов в мировых процессах. Вместо этого, что отмечают и средства массовой информации Запада, был продемонстрирован явно откровенный раскол среди ведущих стран мира по этому вопросу. Раскол на Запад и не Запад. Таким образом, эта конференция, скорее, ухудшила ситуацию для Запада, для Соединенных Штатов, потому что послужила таким индикатором этого раскола и выявила его определенно", - сказал эксперт.
По словам Жарихина, "конференция провалилась даже в большей степени, чем ожидалось". "Западные средства массовой информации не смогли устроить барабанный бой, поэтому честно признали, что свои задачи эта конференция не выполнила", - отметил он.
Перед церемонией фотографирования участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии
Вчера, 12:10
"Во-первых, даже достаточно выхолощенный по отношению к предполагаемой ранее декларации текст не подписали ключевые страны, такие как Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Словакия и некоторые другие. Во-вторых, организаторы вынуждены были практически под давлением большинства представителей стран, участвующих в этом саммите мира, включить в декларацию заявление о том, что на следующий саммит, если он будет проводиться, будет приглашена Россия. И это очень серьезная неудача украинских организаторов", - добавил эксперт.
Жарихин отметил, что "были и такие индикаторы, которые показали, что и представители стран, подписавшие декларацию, тем не менее, считают, что она неудачна". По его словам, "не случайно канцлер Германии (Олаф) Шольц и вице-президент США Камала Харрис покинули конференцию раньше времени, да и сама конференция завершилась раньше, чем предполагалось в исходной повестке, и это говорит о многом".
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
16 июня, 01:50
Эксперт назвал предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, компромиссным. "Для них это урок, который очень предметный. Он показал, что время доминирования в международных делах США и стран Запада заканчивается. Поэтому они все-таки должны несколько изменить свою политику, которая была направлена на то, чтобы заставить все страны мира выступить против России. Этого не получилось, и они вынуждены это признать", - заключил Жарихин.
Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом
Вчера, 09:31
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине
16 июня, 18:49
 
РоссияУкраинаШвейцарияВладимир ЖарихинВладимир ПутинКамала ХаррисСНГЗапорожская АЭС
 
 
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