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Украина не может победить в конфликте против России, заявила Ле Пен - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953392663.html
Украина не может победить в конфликте против России, заявила Ле Пен
Украина не может победить в конфликте против России, заявила Ле Пен - РИА Новости, 17.06.2024
Украина не может победить в конфликте против России, заявила Ле Пен
Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что необходимо вести переговоры с Россией для разрешения конфликта, в котором Киев... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:49
2024-06-17T12:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
марин ле пен
франция
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МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что необходимо вести переговоры с Россией для разрешения конфликта, в котором Киев явно не может победить. "Вы действительно верите, что мы можем договориться о мире, не разговаривая с одной из воюющих сторон? Те, кто в это верит, больше позируют, чем действуют. Очевидно, что нам придется говорить с Россией, чтобы попытаться найти позитивный для Украины выход из этого конфликта, который она явно не может выиграть", — сказала она в интервью испанской газете Periodico. Отвечая на вопрос, следует ли направлять Украине больше или меньше помощи, она заявила, что в целом поддерживает инициативы по оказанию военной или гражданской поддержки Киеву. Однако она обратила внимание на необходимости тщательно продумывать введение санкций против России, чтобы они не обернулись против самой Европы. В это контексте Ле Пен привела пример с энергетической войной, которая оказалась разрушительной для европейских экономик. Кроме того, Европе важно не стать совоюющей стороной, так как она "слишком хорошо знает механику войны, чтобы не повторить ужасные ошибки прошлого". "Мы больше не хотим быть втянутыми в эти ужасы, которые, если бы они произошли, означали бы окончательный конец Европы", - заявила она. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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россия, украина, в мире, марин ле пен, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Марин Ле Пен, Франция
Украина не может победить в конфликте против России, заявила Ле Пен

Ле Пен призвала вести переговоры по Украине, потому что та не может победить

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что необходимо вести переговоры с Россией для разрешения конфликта, в котором Киев явно не может победить.
"Вы действительно верите, что мы можем договориться о мире, не разговаривая с одной из воюющих сторон? Те, кто в это верит, больше позируют, чем действуют. Очевидно, что нам придется говорить с Россией, чтобы попытаться найти позитивный для Украины выход из этого конфликта, который она явно не может выиграть", — сказала она в интервью испанской газете Periodico.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
Отвечая на вопрос, следует ли направлять Украине больше или меньше помощи, она заявила, что в целом поддерживает инициативы по оказанию военной или гражданской поддержки Киеву. Однако она обратила внимание на необходимости тщательно продумывать введение санкций против России, чтобы они не обернулись против самой Европы.
В это контексте Ле Пен привела пример с энергетической войной, которая оказалась разрушительной для европейских экономик. Кроме того, Европе важно не стать совоюющей стороной, так как она "слишком хорошо знает механику войны, чтобы не повторить ужасные ошибки прошлого". "Мы больше не хотим быть втянутыми в эти ужасы, которые, если бы они произошли, означали бы окончательный конец Европы", - заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМарин Ле ПенФранция
 
 
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