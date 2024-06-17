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В Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе - РИА Новости, 17.06.2024
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08:54 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953319546.html
В Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе
В Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе - РИА Новости, 17.06.2024
В Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе
Катастрофическая нехватка сотрудников наблюдается на Украине в аграрном секторе из-за мобилизации, количество работников некоторых специальностей сократилось до РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:54
2024-06-17T08:54
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Катастрофическая нехватка сотрудников наблюдается на Украине в аграрном секторе из-за мобилизации, количество работников некоторых специальностей сократилось до 50-60%, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. "В селе в аграрном секторе людей не хватает катастрофически. Если взять большие компании, у них мобилизованные пошли воевать, это люди эксклюзивных специальностей – до 20%, то в небольших фермерских хозяйствах не хватает до 50-60%. И на сегодняшний день найти человека на переработку и производство, технологов, операторов оборудования, по переработке молочной продукции практически нереально, не хватает людей. Техника стоит, на ней некому работать", - сказал Соломчук в эфире телеканала "Рада". Соломчук считает, что на Украине сотрудники не только крупных аграрных предприятий должны иметь бронь от мобилизации, но и небольших, потому что "не всегда женщина может заменить мужчину в агросекторе, например, отремонтировать комбайн". Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого 15 июня сообщало, что работники сельскохозяйственной сферы на Украине могут получить бронь от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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украина, верховная рада украины
Украина, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе

Депутат Рады Соломчук: в аграрном секторе не хватает до 50-60% работников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Катастрофическая нехватка сотрудников наблюдается на Украине в аграрном секторе из-за мобилизации, количество работников некоторых специальностей сократилось до 50-60%, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
"В селе в аграрном секторе людей не хватает катастрофически. Если взять большие компании, у них мобилизованные пошли воевать, это люди эксклюзивных специальностей – до 20%, то в небольших фермерских хозяйствах не хватает до 50-60%. И на сегодняшний день найти человека на переработку и производство, технологов, операторов оборудования, по переработке молочной продукции практически нереально, не хватает людей. Техника стоит, на ней некому работать", - сказал Соломчук в эфире телеканала "Рада".
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Соломчук считает, что на Украине сотрудники не только крупных аграрных предприятий должны иметь бронь от мобилизации, но и небольших, потому что "не всегда женщина может заменить мужчину в агросекторе, например, отремонтировать комбайн".
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого 15 июня сообщало, что работники сельскохозяйственной сферы на Украине могут получить бронь от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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