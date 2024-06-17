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В Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 17.06.2024 (обновлено: 06:27 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ugroza-1953311669.html
В Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников
В Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
В Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников
Угрозу атаки БПЛА в Липецкой области отменили спустя почти три часа, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T06:18
2024-06-17T06:27
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецк
россия
безопасность
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА в Липецкой области отменили спустя почти три часа, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Жёлтый уровень "Воздушная опасность" продолжает действовать", - написал он.В ГУ МЧС по Липецкой области сообщили об отмене угрозы атаки БПЛА в Липецке, Липецком муниципальном районе и Хлевенском муниципальном районе, однако воздушная опасность сохраняется в регионе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, липецк, россия, безопасность, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Липецк, Россия, Безопасность, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников

Артамонов: в Липецкой области заявили об отбое угрозы атаки беспилотников

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА в Липецкой области отменили спустя почти три часа, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Жёлтый уровень "Воздушная опасность" продолжает действовать", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ГУ МЧС по Липецкой области сообщили об отмене угрозы атаки БПЛА в Липецке, Липецком муниципальном районе и Хлевенском муниципальном районе, однако воздушная опасность сохраняется в регионе.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьЛипецкРоссияБезопасностьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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