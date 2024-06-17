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В Липецке и двух районах объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке и двух районах объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024

В Липецке и двух районах объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецка и двух районов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T03:25

2024-06-17T03:25

2024-06-17T03:36

специальная военная операция на украине

липецк

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игорь артамонов

липецкая область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецка и двух районов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецка, Липецкого муниципального округа, Хлевенского муниципального района", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецк, происшествия, россия, игорь артамонов, липецкая область