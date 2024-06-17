https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html

Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины

Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины - РИА Новости, 17.06.2024

Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины

Суд приговорил жителя Чечни к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:33

2024-06-17T20:33

2024-06-17T20:33

происшествия

россия

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ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Чечни к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. "Следствием и судом установлено, что… осужденный на почве личных неприязненных отношений с целью убийства жителя села Воскресеновское зашел к нему во двор и нанес мужчине множественные ножевые ранения в различные части тела, в результате чего мужчина скончался на месте преступления… Приговором суда он осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", — сообщает пресс-служба. Жестокое видео убийства мужчины стало распространяться в социальных сетях 14 января 2024 года. На кадрах в момент убийства находится 4-летний сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. На кадрах видно, как он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. По информации пресс-службы регионального СУСК РФ, после совершения убийства преступник скрылся с места преступления в лесополосе, где выкинул нож и оставил автомашину, намереваясь уйти пешком и скрыться в соседней республике, но был задержан по горячим следам сотрудниками полиции в лесном массиве.

https://ria.ru/20240617/izbienie-1953522937.html

https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html

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происшествия, россия