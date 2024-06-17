Рейтинг@Mail.ru
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины - РИА Новости, 17.06.2024
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины
Суд приговорил жителя Чечни к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:33
2024-06-17T20:33
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Чечни к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. "Следствием и судом установлено, что… осужденный на почве личных неприязненных отношений с целью убийства жителя села Воскресеновское зашел к нему во двор и нанес мужчине множественные ножевые ранения в различные части тела, в результате чего мужчина скончался на месте преступления… Приговором суда он осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", — сообщает пресс-служба. Жестокое видео убийства мужчины стало распространяться в социальных сетях 14 января 2024 года. На кадрах в момент убийства находится 4-летний сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. На кадрах видно, как он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. По информации пресс-службы регионального СУСК РФ, после совершения убийства преступник скрылся с места преступления в лесополосе, где выкинул нож и оставил автомашину, намереваясь уйти пешком и скрыться в соседней республике, но был задержан по горячим следам сотрудниками полиции в лесном массиве.
https://ria.ru/20240617/izbienie-1953522937.html
https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины

Жителя Чечни приговорили к 17 годам строгой колонии за жестокое убийство мужчины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Чечни к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Следствием и судом установлено, что… осужденный на почве личных неприязненных отношений с целью убийства жителя села Воскресеновское зашел к нему во двор и нанес мужчине множественные ножевые ранения в различные части тела, в результате чего мужчина скончался на месте преступления… Приговором суда он осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", — сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Татарстане возбудили дело на отца, избившего больного ребенка
Вчера, 20:26
Жестокое видео убийства мужчины стало распространяться в социальных сетях 14 января 2024 года. На кадрах в момент убийства находится 4-летний сын убитого.
Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. На кадрах видно, как он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине.
По информации пресс-службы регионального СУСК РФ, после совершения убийства преступник скрылся с места преступления в лесополосе, где выкинул нож и оставил автомашину, намереваясь уйти пешком и скрыться в соседней республике, но был задержан по горячим следам сотрудниками полиции в лесном массиве.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя
17 января, 14:39
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала