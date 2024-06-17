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Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
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19:54 17.06.2024 (обновлено: 20:35 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953518625.html
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве
Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:54
2024-06-17T20:35
происшествия
москва
азербайджан
ростовская область
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 сентября", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Замоскворецкий суд Москвы всех их арестовал до 18 июня. Кроме того, Басманный суд Москвы отправил в СИЗО инспектора ГИБДД, который за взятку пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми.
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происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Азербайджан, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве

Суд продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве байкера в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахин Аббасов в суде
Шахин Аббасов в суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шахин Аббасов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 сентября", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Замоскворецкий суд Москвы всех их арестовал до 18 июня.
Кроме того, Басманный суд Москвы отправил в СИЗО инспектора ГИБДД, который за взятку пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми.
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