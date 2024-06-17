В Москве в двух квартирах одного дома зарезали людей
В Москве ищут мужчину, зарезавшего знакомых в двух квартирах одного дома
© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК РФ на месте убийства мужчин на юго-западе Москвы. 17 июня 2024
Сотрудник СК РФ на месте убийства мужчин на юго-западе Москвы. 17 июня 2024
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неизвестный напал на своих знакомых в двух квартирах дома на юго-западе Москвы, двое скончались от колото-резаных ран, преступника ищут, говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 июня подозреваемый забежал в квартиру дома по улице Бутлерова в Москве, где находились четверо мужчин, в ходе словесного конфликта нанес колото-резаные ранения двум мужчинам. После чего, находясь в другой квартире этого же дома, он ранил знакомого, который скончался на месте происшествия. Позже один из двух раненых, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Правоохранители выясняют личность подозреваемого для его задержания.