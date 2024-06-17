https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953381168.html

В Москве в двух квартирах одного дома зарезали людей

В Москве в двух квартирах одного дома зарезали людей - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве в двух квартирах одного дома зарезали людей

Неизвестный напал на своих знакомых в двух квартирах дома на юго-западе Москвы, двое скончались от колото-резаных ран, преступника ищут, говорится в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:16

2024-06-17T12:16

2024-06-17T12:22

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неизвестный напал на своих знакомых в двух квартирах дома на юго-западе Москвы, двое скончались от колото-резаных ран, преступника ищут, говорится в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 июня подозреваемый забежал в квартиру дома по улице Бутлерова в Москве, где находились четверо мужчин, в ходе словесного конфликта нанес колото-резаные ранения двум мужчинам. После чего, находясь в другой квартире этого же дома, он ранил знакомого, который скончался на месте происшествия. Позже один из двух раненых, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Правоохранители выясняют личность подозреваемого для его задержания.

https://ria.ru/20240614/ubiystvo-1952936537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)