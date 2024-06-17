https://ria.ru/20240617/uaz-1953467736.html

Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ

Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ - РИА Новости, 17.06.2024

Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ

Военнослужащие Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России записали видеообращение, в котором поблагодарили депутатов Тамбовской областной Думы РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:53

2024-06-17T16:53

2024-06-17T16:53

тамбовская область

тамбовская область

россия

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тамбовская областная дума

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России записали видеообращение, в котором поблагодарили депутатов Тамбовской областной Думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным за подаренный автомобиль, сообщает пресс-служба регионального парламента. В честь 30-летия областной думы депутаты на свои деньги купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной операции. Ключи от автомобиля были переданы 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С указанной воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области. "Хотим передать огромные слова благодарности депутатам! Такая помощь ускоряет выполнение боевых задач, а если боевые задачи выполняются быстро, то и Победа не за горами", - сказали военнослужащие. По словам Матушкина, с начала объявления специальной военной операции депутаты собирают личные средства, на которые приобретаются для участников СВО квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники. "Депутаты Тамбовской областной Думы принимают и законодательные меры поддержки участников СВО и членов их семей. Принятие многих подобных законов инициирует глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. К примеру, на июньском заседании депутаты приняли закон о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в СВО. Помощь защитникам нашего государства будет продолжаться. Это наш долг и наша святая обязанность. Ждем наших защитников домой с Победой!" - цитирует пресс-служба Матушкина.

https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html

https://ria.ru/20240424/pomosch-1941977388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь