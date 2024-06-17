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Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ - РИА Новости, 17.06.2024
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Тамбовская область
 
16:53 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/uaz-1953467736.html
Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ
Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ - РИА Новости, 17.06.2024
Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ
Военнослужащие Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России записали видеообращение, в котором поблагодарили депутатов Тамбовской областной Думы РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:53
2024-06-17T16:53
тамбовская область
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России записали видеообращение, в котором поблагодарили депутатов Тамбовской областной Думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным за подаренный автомобиль, сообщает пресс-служба регионального парламента. В честь 30-летия областной думы депутаты на свои деньги купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной операции. Ключи от автомобиля были переданы 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С указанной воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области. "Хотим передать огромные слова благодарности депутатам! Такая помощь ускоряет выполнение боевых задач, а если боевые задачи выполняются быстро, то и Победа не за горами", - сказали военнослужащие. По словам Матушкина, с начала объявления специальной военной операции депутаты собирают личные средства, на которые приобретаются для участников СВО квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники. "Депутаты Тамбовской областной Думы принимают и законодательные меры поддержки участников СВО и членов их семей. Принятие многих подобных законов инициирует глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. К примеру, на июньском заседании депутаты приняли закон о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в СВО. Помощь защитникам нашего государства будет продолжаться. Это наш долг и наша святая обязанность. Ждем наших защитников домой с Победой!" - цитирует пресс-служба Матушкина.
https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html
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тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь

Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыБойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ
Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Бойцы СВО поблагодарили депутатов Тамбовщины во главе с Матушкиным за УАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России записали видеообращение, в котором поблагодарили депутатов Тамбовской областной Думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным за подаренный автомобиль, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В честь 30-летия областной думы депутаты на свои деньги купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной операции. Ключи от автомобиля были переданы 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С указанной воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области.
Издание книги об СВО
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО
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"Хотим передать огромные слова благодарности депутатам! Такая помощь ускоряет выполнение боевых задач, а если боевые задачи выполняются быстро, то и Победа не за горами", - сказали военнослужащие.
По словам Матушкина, с начала объявления специальной военной операции депутаты собирают личные средства, на которые приобретаются для участников СВО квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники.
"Депутаты Тамбовской областной Думы принимают и законодательные меры поддержки участников СВО и членов их семей. Принятие многих подобных законов инициирует глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. К примеру, на июньском заседании депутаты приняли закон о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в СВО. Помощь защитникам нашего государства будет продолжаться. Это наш долг и наша святая обязанность. Ждем наших защитников домой с Победой!" - цитирует пресс-служба Матушкина.
Тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль
24 апреля, 12:05
 
Тамбовская областьТамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВОГуманитарная помощь
 
 
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