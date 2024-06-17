https://ria.ru/20240617/turtsiya-1953312579.html

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник

США активизировали свои исследования в отношении компаний в Турции на предмет сотрудничества с Россией в обход санкциям, но вряд ли это приведет к прямому... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:04

2024-06-17T07:04

2024-06-17T07:12

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АНКАРА, 17 июн — РИА Новости. США активизировали свои исследования в отношении компаний в Турции на предмет сотрудничества с Россией в обход санкциям, но вряд ли это приведет к прямому влиянию на политические отношения Анкары и Вашингтона, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Анкары. Министерство торговли США ранее ввело экспортные ограничения в отношении ряда компаний и физических лиц из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в обход антироссийских санкций. Ордера на временный отказ в экспортных привилегиях выписаны российской SkyTechnic, а также восьми фирмам вместе с аффилированными структурами в ОАЭ, Гонконге, Турции, Сербии, Индонезии и на Британских Виргинских островах. "Необходимо разобраться, включены ли турецкие компании в новый санкционный список США в связи с их деятельностью или в связи с их партнерской структурой. В последние месяцы США активизировали свои исследования в отношении компаний в Турции. Поскольку решения о санкциях касаются только компаний, США будет очень сложно повлиять или контролировать прибыль, которую они получат. Эти компании не смогут входить в платежные системы, находящиеся под наблюдением США, и в деловые отношения с американскими компаниями, за исключением этого санкции не будут иметь прямого влияния", — сообщил собеседник агентства. По его словам, поскольку Турция юридически не подчиняется западным санкциям, то, "в соответствии с турецким законодательством, санкций не существует". "Поскольку эти компании не являются компаниями, которые уже ведут бизнес с США, их деятельность в Турции находится вне юрисдикции США", — подчеркнул источник. Новые антироссийские санкции, о которых ранее объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

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https://ria.ru/20240614/zatyagivanie-1953029860.html

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сша, россия, турция, владимир путин, сбербанк россии, в мире