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В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2024
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01:50 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/turtsiya-1953301793.html
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2024
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек
Порядка 16 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T01:50
2024-06-17T01:50
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Порядка 16 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X. Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в воскресенье отмечается первый день праздника, в стране объявлены выходные до 24 июня. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников. "За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире. Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы", - написал министр.
https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1800665351.html
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в мире, турция, курбан-байрам
В мире, Турция, Курбан-байрам
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек

В Турции за первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек

© AP Photo / Emrah GurelКурбан-байрам в Турции
Курбан-байрам в Турции - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Курбан-байрам в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Порядка 16 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в воскресенье отмечается первый день праздника, в стране объявлены выходные до 24 июня. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников.
Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Вчера, 12:56
"За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире. Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы", - написал министр.
 
В миреТурцияКурбан-байрам
 
 
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