https://ria.ru/20240617/turtsiya-1953301793.html
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2024
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек
Порядка 16 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T01:50
2024-06-17T01:50
2024-06-17T01:50
в мире
турция
курбан-байрам
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СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Порядка 16 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X. Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в воскресенье отмечается первый день праздника, в стране объявлены выходные до 24 июня. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников. "За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире. Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы", - написал министр.
https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1800665351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, курбан-байрам
В мире, Турция, Курбан-байрам
В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек
В Турции за первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек