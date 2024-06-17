https://ria.ru/20240617/turizm-1953457655.html

Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона

Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона - РИА Новости, 17.06.2024

Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона

Число турпоездок по России за три летних месяца составит около 44 миллионов, это 49% от планируемого общегодового объема, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:25

2024-06-17T16:25

2024-06-17T16:25

туризм

россия

юг

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число турпоездок по России за три летних месяца составит около 44 миллионов, это 49% от планируемого общегодового объема, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. "Спрос на отдых в России продолжает расти. В этом году ожидаем более 90 миллионов турпоездок. По оперативным данным, за четыре месяца этого года рост внутренних турпоездок составил 13% к прошлому году", - сказал Чернышенко. "Традиционно летние месяцы самые загруженные. По данным от туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров. В 2024 году большая часть туров на Юг России была реализована благодаря раннему бронированию. Средняя глубина бронирования выросла до 1-3 месяцев до заезда. Прогнозируем, что за три летних месяца туристы совершат около 44 миллионов поездок по стране, это 49% от предполагаемого общегодового объема", - добавил он. Вице-премьер отметил, что показатель доли туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года и по итогам 2023 года составил 2,8%. Чернышенко также рассказал, что РЖД в этом году увеличили глубину бронирования покупки билетов до 90 дней с 45 дней. Он отдельно уточнил, что в летний туристический сезон в Крым туристам в поездах предложат 2,6 миллиона мест, что на 4% больше, чем годом ранее. Также вице-премьер рассказал о контроле цен на размещение и транспорт. "В рамках специального проекта координационного центра правительства РФ следим за ценами на размещение и транспортные услуги. При значительных отклонениях оперативно реагируем", - указал вице-премьер.

https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html

https://ria.ru/20240614/valyuta-1952848438.html

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россия, юг, дмитрий чернышенко, михаил мишустин