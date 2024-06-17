Рейтинг@Mail.ru
Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:25 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/turizm-1953457655.html
Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона
Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона - РИА Новости, 17.06.2024
Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона
Число турпоездок по России за три летних месяца составит около 44 миллионов, это 49% от планируемого общегодового объема, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:25
2024-06-17T16:25
туризм
россия
юг
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592565_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_2259d4dcf87d3d3dacac515f0bd207a8.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число турпоездок по России за три летних месяца составит около 44 миллионов, это 49% от планируемого общегодового объема, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. "Спрос на отдых в России продолжает расти. В этом году ожидаем более 90 миллионов турпоездок. По оперативным данным, за четыре месяца этого года рост внутренних турпоездок составил 13% к прошлому году", - сказал Чернышенко. "Традиционно летние месяцы самые загруженные. По данным от туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров. В 2024 году большая часть туров на Юг России была реализована благодаря раннему бронированию. Средняя глубина бронирования выросла до 1-3 месяцев до заезда. Прогнозируем, что за три летних месяца туристы совершат около 44 миллионов поездок по стране, это 49% от предполагаемого общегодового объема", - добавил он. Вице-премьер отметил, что показатель доли туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года и по итогам 2023 года составил 2,8%. Чернышенко также рассказал, что РЖД в этом году увеличили глубину бронирования покупки билетов до 90 дней с 45 дней. Он отдельно уточнил, что в летний туристический сезон в Крым туристам в поездах предложат 2,6 миллиона мест, что на 4% больше, чем годом ранее. Также вице-премьер рассказал о контроле цен на размещение и транспорт. "В рамках специального проекта координационного центра правительства РФ следим за ценами на размещение и транспортные услуги. При значительных отклонениях оперативно реагируем", - указал вице-премьер.
https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html
https://ria.ru/20240614/valyuta-1952848438.html
https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html
россия
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592565_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_39a77a2051230b4b032458544dbf4b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юг, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Туризм, Россия, Юг, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона

Чернышенко: число турпоездок по России за три летних месяца составит 44 миллиона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число турпоездок по России за три летних месяца составит около 44 миллионов, это 49% от планируемого общегодового объема, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Спрос на отдых в России продолжает расти. В этом году ожидаем более 90 миллионов турпоездок. По оперативным данным, за четыре месяца этого года рост внутренних турпоездок составил 13% к прошлому году", - сказал Чернышенко.
Туристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года
3 февраля, 13:06
"Традиционно летние месяцы самые загруженные. По данным от туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров. В 2024 году большая часть туров на Юг России была реализована благодаря раннему бронированию. Средняя глубина бронирования выросла до 1-3 месяцев до заезда. Прогнозируем, что за три летних месяца туристы совершат около 44 миллионов поездок по стране, это 49% от предполагаемого общегодового объема", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что показатель доли туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года и по итогам 2023 года составил 2,8%.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм
14 июня, 12:52
Чернышенко также рассказал, что РЖД в этом году увеличили глубину бронирования покупки билетов до 90 дней с 45 дней. Он отдельно уточнил, что в летний туристический сезон в Крым туристам в поездах предложат 2,6 миллиона мест, что на 4% больше, чем годом ранее.
Также вице-премьер рассказал о контроле цен на размещение и транспорт. "В рамках специального проекта координационного центра правительства РФ следим за ценами на размещение и транспортные услуги. При значительных отклонениях оперативно реагируем", - указал вице-премьер.
Регионы России. Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко
5 апреля, 15:51
 
ТуризмРоссияЮгДмитрий ЧернышенкоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала