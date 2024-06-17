https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953537022.html

Цивилева рассказала, чем будет заниматься в новой должности

Цивилева рассказала, чем будет заниматься в новой должности - РИА Новости, 17.06.2024

Цивилева рассказала, чем будет заниматься в новой должности

Анна Цивилёва, назначенная на должность заместителя министра обороны РФ, будет курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества" и планирует... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:48

2024-06-17T22:48

2024-06-17T22:50

россия

леонид горнин

владимир путин

безопасность

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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Анна Цивилёва, назначенная на должность заместителя министра обороны РФ, будет курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества" и планирует сделать этот процесс более быстрым и продуктивным.Ранее президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень."В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества" … За год работы фонда нам удалось выстроить эффективное взаимодействие со многими ведомствами. Уверена, теперь будем работать еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку", — написала Цивилёва в своём Telegram-канале."Это назначение – большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации", - подчеркнула замминистра.

россия

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россия, леонид горнин, владимир путин, безопасность