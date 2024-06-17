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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 17.06.2024 (обновлено: 10:09 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/trevoga-1953334764.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:08
2024-06-17T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской областях. Кроме того, она звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Во всех регионах тревога была объявлена практически одновременно – в 9.53. И лишь в Харьковской области она звучит уже более получаса Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской областях. Кроме того, она звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Во всех регионах тревога была объявлена практически одновременно – в 9.53. И лишь в Харьковской области она звучит уже более получаса
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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