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Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
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22:25 17.06.2024 (обновлено: 22:30 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html
Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР
Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР
Возможность запуска прямых рейсов между РФ и КНДР прорабатывается, но все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил министр природных ресурсов и экологии,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:25
2024-06-17T22:30
россия
александр козлов (глава минприроды)
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Возможность запуска прямых рейсов между РФ и КНДР прорабатывается, но все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов."Прорабатывается. Все зависит от пассажиропотока. Будет пассажиропоток - будет транспорт, наши авиаторы с радостью доставят... Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалилинии с достоинством справятся с этой задачей", - сказал он РИА Новости.
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россия, александр козлов (глава минприроды), в мире
Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), В мире
Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР

Козлов: запуск прямых рейсов между РФ и КНДР будет зависеть о пассажиропотока

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Возможность запуска прямых рейсов между РФ и КНДР прорабатывается, но все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов.
"Прорабатывается. Все зависит от пассажиропотока. Будет пассажиропоток - будет транспорт, наши авиаторы с радостью доставят... Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалилинии с достоинством справятся с этой задачей", - сказал он РИА Новости.
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