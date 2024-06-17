https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html

Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР

Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР - РИА Новости, 17.06.2024

Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР

Возможность запуска прямых рейсов между РФ и КНДР прорабатывается, но все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил министр природных ресурсов и экологии,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:25

2024-06-17T22:25

2024-06-17T22:30

россия

александр козлов (глава минприроды)

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Возможность запуска прямых рейсов между РФ и КНДР прорабатывается, но все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов."Прорабатывается. Все зависит от пассажиропотока. Будет пассажиропоток - будет транспорт, наши авиаторы с радостью доставят... Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалилинии с достоинством справятся с этой задачей", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240617/politika-1953533727.html

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россия, александр козлов (глава минприроды), в мире