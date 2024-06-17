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Ушаков рассказал о росте товарооборота России и Вьетнама
Ушаков рассказал о росте товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о росте товарооборота России и Вьетнама
Товарооборот России и Вьетнама по итогам 2023 года увеличился более чем на 8%, составив 5 миллиардов долларов, в 2024 году рост продолжается, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:11
2024-06-17T17:11
2024-06-17T17:11
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Вьетнама по итогам 2023 года увеличился более чем на 8%, составив 5 миллиардов долларов, в 2024 году рост продолжается, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "У нас поддерживаются весьма устойчивые торгово-экономические отношения. По итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на 8%, 5 миллиардов долларов составляет. В 2024 году рост продолжается. В первом квартале более чем на четверть он повысился", - сказал Ушаков.
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россия, вьетнам, юрий ушаков, в мире
Россия, Вьетнам, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о росте товарооборота России и Вьетнама
Ушаков: товарооборот России и Вьетнама в 2023 году вырос более чем на 8%